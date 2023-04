Les Lords of war changent de cremerie, Cybercriminel X marketing, Amazon France augmente de 7,8% ses collaborateurs.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les Lords of War changent de crémerie

Le trafic de semi conducteur fait désormais rage depuis les sanctions imposées par Washington à la Russie. Il se serait intensifié depuis février 2022 avec des achats opérés par de petits négociants installés à Hong Kong. Selon une enquète de NIKKEI, plus de 3292 transactions, d’au moins 100 000 dollars chacune, auraient eu lieu, pour un montant d’environ 740 millions de dollars, concernant des puces Intel, Advanced Micro Devices, ou encore Texas Instruments. Le prix des puces seraient 10 fois plus cher que la normale, des puces Intel d’une valeur de plus de 10000$ l’unité auraient été achetées via la société hongkongaise Agu Information Technology.

Pour la même période en 2021, les données douanières ont montré seulement 230 exportations de puces américaines de Hong Kong et de Chine vers la Russie, d’une valeur totale de seulement 51 millions de dollars, on peut parler de grand écart!

Rappelons que ces semi-conducteurs sont des composants essentiels pour la fabrication de missiles, chars, drones ou encore avions militaires. Ils sont utilisés pour les fonctions de guidage, de radar et de détection d’images nocturnes notamment.

Les cybercriminels ont tout compris au marketing.

Un nouveau rapport de Kaspersky met en lumière comment les cybercriminels proposent des services tout compris pour ajouter des applications malveillantes à Google Play.

Outre le service de base qui consiste à référencer une app dans laquelle le code malveillant sera récupéré via une mise à jour ultérieure ou via une notification pour installer une application à partir d’une source externe. Ils proposent des services tels que l’obfuscation des logiciels malveillants ou encore des comptes de développeur Google « propres ». Des garanties de téléchargement ou que l’app reste au moins une semaine sur le store sont même promises aux acheteur. Le tout pour des tarifs allant de 7 000 dollars à 20 000 dollars…

Elon Musk: faites ce que je dis, pas ce que je fais.

Après avoir appelé à un moratoire sur le développement des projets d’AI, les projets d’Elon Musk émergent progressivement.Après avoir embauché des anciens chercheurs de DeepMind pour travailler sur un projet d’IA interne, Elon Musk aurait passé commande de 10 000 GPU pour l’un des centres de données de Twitter, selon Business Insiders. Si l’on ne connait pas le type de puces achetées, la génération actuelle commercialisée par Nvidia offre un gain de puissance significatif par rapport aux puces A100 qu’utilise OpenAI, l’éditeur de ChatGPT.L’objectif serait la création d’une IA générative que l’entreprise entraînera sur ses propres données, pour concurrencer ChatGPT ou encore Bard de Google. Le projet n’en serait qu’à ses débuts…

Amazon France accord sur une hausse de salaires, c’est bon ou presque.

l’accord a été signé mardi entre quatre des cinq organisations syndicales représentatives (hors CGT) et Amazon France Logistique à l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO), avec une augmentation salariale de 7,8% en moyenne, comprenant la prime de partage de la valeur, selon le géant de la vente en ligne. Une prime de 2000 à 4000 euros par an sera attribué dès 2024 aux salariés de plsu de 2 ans d’ancienneté.