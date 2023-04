MAGI x GOOGLE / YNSECT / CXApp

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Pour les équipes de Google, la magi a intérêt à opérer et vite!

Alors que, Samsung envisagerait de remplacer Google par Bing de Microsoft en tant que moteur de recherche par défaut sur ses appareils, un contrat qui représente 3 milliards de chiffre d’affaires annuel pour Google, ce dernier aurait mobilisé une équipe d’environ 160 personnes pour intégrer au plus vite des améliorations de son moteur de recherche. Baptisé Magi, il a pour ambition de le rendre plus personnalisé et conversationnel. Un sprint opérationnel, Apple doit également renouveller son contrat avec Google cette année, un contrat qui porte sur 20 milliards de dollars.

Ynsect mis au régime

Valorisation en baisse, fermeture d’usine, plan de départs volontaire, c’est dans ce contexte que la startup aurait bouclé un nouveau tour de table de 160 millions d’euros, à ajouter aux plus de 400 millions de dollars levés depuis 2011, avec un recentrage sur 3 activités clés de l’entreprise dans le but d’atteindre la rentabilité, au plus vite.

Au même moment, l’IA fait chauffer la valorisation de CXApp

L’éditeur de la super app RH CXApp a eu une progression fulgurante de son cours de bourse vendredi suite à son rachat par le SPAC KINS Technology Group In en passant de 1,34$ le 12 avril à 18,80$ vendredi matin, un engouement qui serait du à l’intérêt des investisseurs pour les sociétés proposant des solutions d’intelligence artificielle. A la question combien de temps cet engouement va t il durer?

ChatGPT nous répond “il est important de noter que les engouements pour certains secteurs ou entreprises peuvent être éphémères et peuvent s’estomper rapidement. Les investissements devraient être basés sur une analyse approfondie de l’entreprise et de ses perspectives à long terme plutôt que sur des mouvements à court terme du marché ou des engouements populaires. Il est donc important de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable avant de prendre des décisions d’investissement.”