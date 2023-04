[Série A] eXplain lève 6 millions d’euros auprès d’ARJO (Didier le Menestrel) et Holnest (Jean-Michel Aulas)

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Commercialiser une application basée sur les « Large Language Models », (la technologie derrière ChatGPT), à destination des professionnels en contact avec le secteur public, c’est ce que propose la startup française eXplain, qui accélère son développement avec un tour de table de 6 millions d’euros.

Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’ARJO (Didier le Menestrel), Holnest (holding familiale de Jean-Michel Aulas) ainsi que ses investisseurs historiques Odyssée Venture et des business angels. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 10 millions d’euros. À noter que le ministre chargé de la transition numérique Jean-Noël Barrot est également actionnaire d’eXplain, après avoir investi dans l’entreprise en 2020.

La startup est née sous l’impulsion de Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons, connus pour être les fondateurs de LMP (le logiciel de mobilisation électorale utilisé notamment par François Hollande et Emmanuel Macron). Après deux années de R&D, ils ont lancé la commercialisation d’eXplain en 2022 et revendiquent aujourd’hui 1 million d’euros d’ARR, et 25 clients.

Concrètement, eXplain permet d’automatiser les tâches les plus répétitives, comme la lecture de documents administratifs complexes et difficilement accessibles. « Notre mission est d’utiliser l’IA la plus avancée pour faciliter le travail entre les acteurs privés et le secteur public », explique Guillaume Liegey, CEO d’eXplain. « In fine, c’est la qualité des services dont nous bénéficions, en tant que citoyens, qui est améliorée. »

La startup ambitionne d’accélérer le développement de son produit, notamment en permettant l’écriture automatisée de réponses à un appel d’offres et les demandes d’autorisations administratives.