Avec 10,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, Orange confirme ses objectifs en dépit de la crise

Orange a publié jeudi un chiffre d’affaires stable au troisième trimestre, à 10,58 milliards d’euros, la croissance de ses ventes en France compensant leur recul en Europe, et confirmé ses objectifs pour cette année. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’opérateur de télécoms a vu ses ventes augmenter de 0,7%, à 31,35 milliards d’euros, en profitant non seulement de bons résultats en Afrique et au Moyen-Orient mais également en France, son marché le plus important.

« Depuis le début de l’année, le groupe a démontré sa résilience sur l’ensemble de ses marchés face à une crise sanitaire et économique exceptionnelle. Nous sommes en ligne avec l’ensemble de nos objectifs financiers pour l’année », a commenté le PDG d’Orange, Stéphane Richard, cité dans un communiqué. Après avoir connu un très léger recul du chiffre d’affaires (-0,1%) au deuxième trimestre -le plus concerné par la crise provoquée par la pandémie du coronavirus-, l’opérateur historique a renoué avec la croissance grâce à ses performances en France, alors que l’Europe est en repli (-4,2%).

«Tous nos moteurs sont à plein régime»

Dans l’Hexagone, le chiffre d’affaires est en progression de 3,2%, notamment grâce à la dynamique des services convergents et la forte croissance des services aux opérateurs. En France, le groupe continue d’attirer de nouveaux clients, avec un recrutement net de 125 000 nouveaux clients sur le mobile et 360 000 sur la fibre, contre 178 000 l’an dernier à la même période. En Afrique et au Moyen-Orient, le groupe poursuit son expansion notamment grâce au mobile, le haut débit fixe et Orange Money. « Tous ces moteurs sont à plein régime avec des croissance à deux chiffres », a déclaré Ramon Fernandez, le directeur financier du groupe, lors d’une conférence de presse téléphonique.

Concernant Orange Bank, le groupe a annoncé que le parc de clients s’élève au total à 1,1 million de clients au 30 septembre 2020, en intégrant l’offre d’assurance mobile. Le groupe français a également annoncé « avancer » dans ses projets visant « à mieux valoriser » ses infrastructures réseaux. « Nous avons ainsi lancé les chantiers nécessaires à la mise en place d’une TowerCo européenne regroupant nos tours mobiles en France et Espagne. De même, nos projets de FiberCos en zone rurale en France ainsi qu’en Pologne avancent bien », a indiqué Stéphane Richard.

En terme de perspectives, Orange a confirmé ses objectifs pour l’exercice en cours avec un léger recul de l’Excédent brut d’exploitation hors loyers (EbitdaaL) sur l’année de 1% et un flux de trésorerie qui devrait dépasser les 2,3 milliards d’euros.