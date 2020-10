Quelle communication interne pour maintenir l’engagement des collaborateurs en temps de crise ?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec

En France, moins de 10% des collaborateurs sont pleinement engagés dans leur entreprise. Pire encore, un Français sur cinq s’estime franchement désengagé. Autrement dit, 20% des salariés français sont malheureux au travail.

Un constat terrible qui s’est aggravé au cours des derniers mois avec la crise du coronavirus. Avec des employés qui ne viennent presque plus au bureau pour la plupart des entreprises, le défi de l’engagement collaborateur apparaît encore plus difficile pour ces dernières. D’où l’importance de mettre en place une communication adaptée non seulement à la situation, mais aussi aux spécificités de chaque collaborateur.

Une équation difficile que tente de résoudre Jean-Louis Benard avec Sociabble, une plateforme qui permet aux entreprises de bien informer et d’engager les collaborateurs. L’entrepreneur français nous donne quelques clés pour maintenir l’engagement des collaborateurs dans cette période si particulière.

Deuxième sujet de l’émission, comment deux startups, l’une qui voit certaines de ses activités ralentir avec la crise et l’autre qui au contraire doit accélérer, gèrent-elles ces aspects au niveau des ressources humaines? Pour en parler, nous avons recueilli les témoignages de Marie-Alix Rohart, resposable ressources humaines d’Adwanted Group, et de Cyril Daloz, fondateur d’iObeya.

