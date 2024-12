Objow : du bootstrap à la conquête européenne grâce à une levée de 2 millions d’euros

Après cinq ans d’autofinancement, Objow, plateforme dédiée à l’animation de la performance en entreprise, franchit une nouvelle étape en levant 2 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par Edenred Ventures, avec la participation de Crédit Agricole Création, HUB612 Participations, Holnest, et Bpifrance. Cette levée marque un tournant stratégique pour la startup lyonnaise, qui ambitionne de devenir le leader européen dans son domaine.

Une croissance maîtrisée avant l’accélération

Créée en 2018, Objow a opté pour un développement autofinancé durant ses premières années. Ce choix lui a permis de se concentrer sur le développement de sa solution et de répondre aux besoins des entreprises en matière d’engagement collaborateur. En deux ans, l’entreprise a multiplié par 16 son chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), attirant des clients tels que Manpower, MGEN, Cegid, et Yoplait, pour atteindre en décembre 2023, son seuil de rentabilité.

Une levée de fonds pour accélérer le déploiement

Avec ce financement, Objow prévoit d’étendre sa plateforme au-delà des forces commerciales, en intégrant des départements comme les ressources humaines et le marketing. L’entreprise souhaite également développer des fonctionnalités de coaching personnalisé et renforcer la personnalisation des objectifs et des récompenses. Par ailleurs, la startup prévoit une expansion de ses effectifs en 2025 pour soutenir sa croissance.

Des résultats déjà probants

Objow compte plus de 25 000 utilisateurs en France et à l’étranger. Selon ses clients, l’utilisation de la plateforme a permis une amélioration moyenne de 18 % des indicateurs de performance et une réduction de 60 % du temps consacré à l’organisation des incentives. Alexandre Lenormand, responsable de l’animation commerciale chez CNP Assurances, souligne l’impact de l’outil : “Avec Objow, nous constatons une amélioration notable de la performance commerciale : en moyenne, c’est un contrat vendu en plus par conseiller commercial tous les deux jours.”

Un objectif ambitieux : devenir leader européen

Objow vise la position de leader européen dans les cinq prochaines années. La startup prévoit de consolider sa présence en France avant de s’étendre à d’autres marchés européens. Malgré cette accélération, la société reste attachée à son ADN bootstrap et ambitionne de retrouver la rentabilité d’ici fin 2025 après cette nouvelle phase d’accélération.