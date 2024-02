MWC c’est parti / Le Doctolib de l’administration généralisé / Le livret A mis au service de la deftech?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le Salon mondial du mobile ouvre, l’IA en vedette

Le Salon mondial du mobile (MWC), rendez-vous phare du secteur des télécoms, ouvre lundi à Barcelone avec l’intelligence artificielle (IA) en tête d’affiche, pour un secteur qui mise sur cette technologie pour trouver un nouvel élan.

Durant quatre jours, 95.000 professionnels sont attendus à cette grand-messe annuelle des services connectés, selon l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), qui organise l’événement depuis 2006 dans la capitale catalane.

D’après la GSMA, qui regroupe près de 750 opérateurs et fabricants du secteur des télécoms, 2.400 exposants seront présents, aux côtés de 1.100 intervenants (dont le président de Microsoft, Brad Smith, et le PDG-fondateur de Dell, Michael Dell).

Parmi les entreprises attendues figurent la plupart des géants des télécoms (Samsung, Xiaomi, Huawei, Orange, Vodafone…) mais aussi des poids lourds de la tech et de l’industrie, comme Airbus, Google et Accenture, le MWC ayant élargi son audience depuis plusieurs années.

Cette édition survient alors que le marché du mobile – en perte de vitesse depuis quelques années, en l’absence d’innovations susceptibles d’attirer l’attention sur les nouveaux modèles de smartphones – espère rebondir dans les prochains mois grâce aux apports de l’intelligence artificielle.

Selon le cabinet spécialisé IDC, 1,17 milliard d’appareils ont été vendus dans le monde l’an dernier, soit le plus faible niveau depuis 10 ans. Mais les ventes ont redémarré au quatrième trimestre (+8,5%) et « la dynamique laisse entrevoir une reprise rapide », souligne-t-il.

L’intelligence artificielle « est clairement en voie de démocratisation et est désormais embarquée partout: dans les téléphones, dans les périphériques, dans les réseaux », souligne Thomas Husson, analyste chez Forrester, qui s’attend à ce que l’IA vienne « relancer l’innovation ».

Plusieurs fabricants ont annoncé qu’ils dévoileraient des avancées lors du salon, à l’image de la start-up spécialiste des puces DeepX, du constructeur japonais Fujitsu ou du chinois Honor, qui dévoilera une caméra dopée à l’IA.

L’intelligence artificielle était déjà présente au précédent MWC mais, désormais, « nous avons une bien meilleure idée de la manière dont les opérateurs et l’industrie mobile peuvent en profiter » pour « les « réseaux, les services et les appareils », juge Peter Jarich, responsable de la recherche de GSMA.

Ce salon sera aussi l’occasion pour les professionnels de discuter de la recomposition du marché européen, avec la fusion annoncée en Espagne entre Orange et MasMovil, et du financement des réseaux télécoms face à l’explosion du trafic de données.

Depuis des années, les opérateurs se plaignent de devoir investir lourdement dans les infrastructures pour permettre le visionnage de vidéos sur les plateformes comme Netflix, YouTube et TikTok. Mais ces dernières s’opposent fermement au fait de prendre en charge une partie de ces investissements.

Réforme douanière de l’UE : Impact sur les achats en ligne hors Europe

L’Union européenne vient d’adopter une réforme du CODE DES DOUANES, visant à moderniser et sécuriser les transactions en ligne. Cette réforme intervient face à une pratique courante où 60% à 70% des colis en provenance hors de l’UE sont sous-évalués par les e-commerçants pour esquiver les droits de douane. La nouveauté ? Les plateformes devront désormais fournir des informations précises sur les marchandises expédiées vers l’UE dans les 24h suivant l’achat, s’attaquant directement à la sous-évaluation des produits. Actuellement, les colis d’une valeur inférieure à 150 EUR bénéficient d’une exonération de droits de douane, une règle souvent contournée.

Avec cette réforme, la plus significative depuis 1968, les acheteurs doivent s’attendre à une hausse des prix sur les produits provenant de l’extérieur de l’UE, du fait de l’application correcte des frais douaniers.

DMA : Yelp critique les « améliorations » de Google

Dans le cadre de sa conformité avec le Digital Markets Act (DMA) de l’UE, GOOGLE a modifié ses résultats de recherche pour éviter de favoriser ses propres services. Cependant, Yelp affirme à nos confrères de Wired que ces changements ont augmenté le nombre d’utilisateurs restant sur les services Google, passant de 55% à 73%. Exemple concret : lorsqu’un utilisateur recherche un restaurant à Paris, les nouvelles mises en page de Google montrent d’abord les résultats de Google Maps, suivis plus bas par un encart proposant des liens vers des sites d’avis.

Yelp suggère d’améliorer l’équité en mélangeant les résultats de Google avec ceux d’autres fournisseurs. Face à ces préoccupations, la Commission européenne promet d’appliquer fermement le DMA à partir du 7 mars pour garantir une concurrence équitable.

Coupes budgétaires dans la recherche : La Tech touchée

Les SÉNATEURS expriment ces jours-ci leur indignation face aux 900 millions d’EUR d’économies annoncées dans la recherche et l’enseignement supérieur (mission 172 du budget), considérant cette mesure comme une contradiction flagrante avec la loi de programmation de la recherche. Cette réduction budgétaire, qui touche principalement les projets scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, la vie étudiante et d’autres domaines clés, soulève des inquiétudes quant à l’impact sur les projets de recherche et les postes universitaires.

Sont notamment concernés par cette annulation des crédits, des recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (383 millions d’EUR), suit le spatial (192 millions d’EUR) et la recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable (109 millions d’EUR).

Malgré les assurances du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le secteur de l’éducation se mobilise, l’Université Jean Moulin Lyon 3 allant jusqu’à contester la décision devant le Conseil d’État.

Le Doctolib de l’administration généralisé

La plateforme RDV SERVICE PUBLIC s’ouvre en bêta à l’ensemble des administrations et opérateurs de l’État pour améliorer la prise de rendez-vous et réduire les absences. La start up de territoire, née en 2018 par le Conseil départemental du Pas-de-Calais sous l’intitulé « Lapins », permet une gestion en ligne efficace des rendez-vous et limite les oublis grâce à des rappels par SMS.

Les collectivités locales sont invitées à adopter cet outil pour améliorer leurs services. Depuis 2021, RDV Service Public a déjà facilité plus de 1,5 million de rendez-vous , réduisant par 4 les absences non justifiées et améliorant la relation entre les administrations et les usagers.

Innovation pour un robot agricole breton

MANUROB, start-up interne du groupe M-Extend, innove en agritech avec son robot de manutention électrique Loadix made in France. Après des tests concluants sur une exploitation en Mayenne, Loadix, conçu pour optimiser l’alimentation des méthaniseurs, se destine à une commercialisation début 2025. Ce robot autonome, capable de lever jusqu’à 2 tonnes à une hauteur de 4,10 mètres, se distingue par sa polyvalence et son respect de l’environnement, grâce à sa motorisation 100 % électrique et une batterie sans Cobalt.

Sa technologie avancée, incluant un système d’attelage automatique et une navigation précise par GPS et lidars, promet une réduction significative de l’empreinte carbone des exploitations. Loadix propose une couche logicielle professionnelle, une maintenance accessible et une adaptabilité à diverses tâches de manutention. Basée à Cesson-Sévigné (35), ManuRob compte aujourd’hui 9 salariés, dont des développeurs pour la partie informatique du projet.

La PRÉSIDENCE BELGE du Conseil de l’UE invite à privilégier l’application des réglementations numériques existantes plutôt que d’en créer de nouvelles, soulignant l’importance d’un écosystème européen agile et propice à l’innovation. Cette orientation, issue d’un document de la présidence belge envoyé la semaine dernière aux délégations européennes, vise à assurer une mise en œuvre efficace des législations numériques récentes, tout en équilibrant innovation et régulation, notamment pour les plateformes en ligne. Les conclusions mettent également l’accent sur la coopération pour le déploiement de l’IA Act et sur une approche commune pour la deeptech, l’IA générative et la blockchain. En parallèle, la protection de la vie privée et la réduction de l’empreinte environnementale du secteur TIC sont prioritaires, avec l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. Face aux tensions et agressions envers le personnel éducatif, L’ITALIE bannit l’usage des smartphones et tablettes dans les écoles, y compris pour des fins pédagogiques. Cette mesure, applicable de la maternelle au collège, renforce l’interdiction de 2007, souvent ignorée. Cette décision s’aligne sur la recommandation de l’UNESCO, soulignant l’impact négatif des dispositifs mobiles sur l’apprentissage. + LA MINUTE CYBER 2 propositions de loi en préparation pour la défense Tech CHISTOPHE PLASSARD, député Horizons, et PASCAL ALLIZARD, sénateur LR, travaillent indépendamment sur des propositions législatives visant à financer le secteur de la défense via le Livret A. Objectif : renforcer la base industrielle et technologique de défense française avec de l’investissement public et souverain. Futur centre d’entraînement à la cybersécurité à Nancy Le consortium FORE-CY, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » prévoit la création d’un centre d’entraînement à la cybersécurité à Nancy, avec un investissement estimé à 10 millions d’EUR. Ce projet, soutenu par la Maison de l’emploi du Grand Nancy, Numeum, Nancy Numérique et CESI École d’ingénieurs, vise à aligner les formations existantes sur les besoins réels du secteur. Le centre, envisagé pour début 2025, répond à une analyse approfondie des compétences requises dans la cybersécurité au niveau local et régional. Multiplication spectaculaire des incidents liés aux ransomwares Le rapport annuel sur la sécurité 2024 de CHECK POINT RESEARCH met en lumière une hausse alarmante de 90 % du nombre de victimes d’attaques par ransomware, soulignant une escalade des menaces cyber. Ces attaques représentent aujourd’hui 10 % de l’ensemble des malwares détectés, avec environ 5 000 victimes exposées publiquement, soit le double par rapport à l’année précédente. L’évolution des tactiques d’extorsion, notamment via le Ransomware-as-a-Service (RaaS), et l’accent mis sur les cibles de premier plan, exigent des mesures de défense renforcées. Par ailleurs, l’augmentation des attaques contre les outils périphériques et la montée de l’hacktivisme lié aux conflits géopolitiques accentuent la nécessité d’une cybersécurité robuste et adaptative. + NUMBERS

Risques numériques : un défi pour les Français L’évolution rapide des technologies pose un défi majeur pour 60% des Français qui se disent dépassés, selon une enquête de 42-OPINIONWAY auprès d’un échantillon représentatif de la population. Cette sensation d’être submergé est exacerbée par la complexité et la rapidité des innovations qui s’intègrent dans la vie quotidienne. Bien que la majorité des Français adoptent des comportements prudents en ligne, comme ne cliquer que sur des liens de source sûre (plus de 90%) et utiliser des mots de passe forts (84%), la fascination pour les technologies peut parfois éclipser la conscience des risques associés. En effet, 90% des sondés reconnaissent que l’attrait de la Tech peut conduire à sous-estimer ses dangers. L’étude met également en lumière une certaine négligence en matière de gestion des données personnelles : 39% seulement prennent le temps de lire les conditions d’utilisation avant de télécharger des applications, et 35% laissent leurs informations personnelles accessibles publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui soulève des questions de confidentialité et de sécurité. La montée des technologies comme les deep fakes inquiète 58% des Français, révélant une vulnérabilité face à des outils capables de manipuler la réalité. De même, 46% des personnes interrogées expriment un sentiment d’impuissance face à la propagation des fake news. + LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

PERMITFLOW, spécialisé dans le développement de logiciels de flux de travail et d’automatisation de bout en bout pour les permis de construction, annonce un tour de table de 31 millions de dollars en Série A, notamment auprès de Kleiner Perkins.



Fonds sécurité, cyber et tech

Wallonie Entreprendre (bras financier et économique public de la Wallonie, Belgique) et le Groupe Herstal (entreprise belge détenu par la Région Wallonne) lancent FNX VENTURES, un fonds d’investissement de 20 millions d’EUR dédié aux technologies de sécurité. Ce fonds cible les startups du Benelux, de France et d’Allemagne, dans des domaines comme la cybersécurité et la Tech.

Avec des investissements allant de 200 000 à 2 millions d’EUR par entreprise, FNX Ventures se positionne sur des startups en phase d’amorçage. Cette initiative vise à intégrer les entreprises soutenues dans l’écosystème du réseau commercial et des capacités de R&D du Groupe Herstal, reconnu mondialement dans le secteur de l’armement léger (défense).

TECHSTARS ferme son programme de Seattle, lancé en 2010, pour recentrer ses activités sur les « hubs avec la plus forte concentration d’activité de capital-risque ».

BROADCOM est sur le point de conclure un accord de 3,8 milliards de dollars pour vendre son unité d’informatique utilisateur final à la société de capital-investissement KKR.

+ MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

L’ESN Inetum promeut HUGUES BIDEL en tant que directeur BU Architecture France d’Inetum Technology. Il a eu antérieurement assuré des postes à responsabilité chez Thales, Air France, Atos et Sopra Steria.

JOSEPH EL GHARIB devient regional advisory lead France, Belgique et Pays-Bas d’Avanade France, co-entreprise créée par Microsoft Corporation et Accenture LLP. Polytechnicien, il a précédemment exercé chez KPMG, Capco et Amundi.

LISA FIRQUET rejoint Impulse Analytics comme directrice de la performance créative. Sa nomination coïncide avec le lancement d’Impulse Studio, visant à dynamiser l’innovation créative et la performance digitale, notamment sur Meta et TikTok.

OLIVIER HUART est nommé président du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom. Il est par ailleurs PDG du groupe TDF.

FRÉDÉRIC LECLEF est nommé directeur général France de Advens. Il était précédemment directeur général délégué de Lyf et a exercé 5 ans chez Ingenico.

LONG LE XUAN est nommé vice-president, Head of France de Cognizant Consulting France, société de conseil et de services experte dans le digital. Diplômé de TelecomSud Paris, il a auparavant exercé chez Econocom durant 6 ans.

OLRY PERRAULT DE JOTEMPS devient business unit director chez Meotec, entreprise spécialisée en enjeux de performance.

Pangea Aerospace accueille ANDRÉ-HUBERT ROUSSEL, ex-président exécutif d’ArianeGroup, et DANIEL GARCIA GUELBENZU, ancien directeur général de MBDA Espagne, dans son advisory board. Ces nominations, annoncées après une année 2023 positive, visent à enrichir le comité consultatif de l’entreprise avec leur vaste expérience dans l’aérospatiale et la défense, contribuant ainsi au développement ambitieux de Pangea, startup deeptech franco-espagnole qui conçoit la prochaine génération de systèmes de propulsion pour fusées.

