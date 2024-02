Bercy met le numérique au régime sec / VICE.COM c’est fini / Qui sont les startups primées par le FIC 2024?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Benoît Loutrel, monsieur DSA en France

BENOIT LOUTREL, Polytechnicien, ex-cadre chez Google France et actuel responsable de l’application du Digital Services Act (DSA) en France, joue un rôle crucial dans l’effort européen de régulation des géants du numérique, rapportent nos confrères de Politico. Sa mission, au sein de l’Arcom, l’autorité française de régulation des médias audiovisuels et numériques, est de veiller à l’application des normes du DSA, qui ciblent la suppression des contenus haineux, la désinformation et les infractions similaires sur des plateformes comme Meta et TikTok.

Loutrel mise sur une régulation par la conformité plutôt que par la sanction, visant une collaboration proactive avec les entreprises pour prévenir les infractions. Cette approche se concrétise déjà dans des initiatives telles que la préparation des Jeux olympiques de Paris, où l’Arcom coordonne avec divers acteurs pour anticiper et gérer les contenus illicites, illustrant ainsi l’application pratique des principes du DSA dans des contextes spécifiques.

Budget de l’État au régime aussi pour le numérique

Parmi les coupes budgétaires dans le budget 2024 de l’État annoncé le week-end dernier par le ministre de l’Économie BRUNO LE MAIRE pour une enveloppe globale de 10 milliards d’EUR d’économie, le Journal officiel précise par décret les annulations de crédit concernées.

Pour le numérique, plusieurs postes budgétaires sont touchés parmi lesquels le budget de la recherche et de l’enseignement supérieur (avec 904 millions d’EUR annulés) et l’Innovation et transformation numérique de la fonction publique (29 millions d’EUR annulés). Le Plan France Très haut débit se voit diminué son budget de 116 millions d’EUR. Le programme 134 qui concerne notamment le développement de l’économie numérique (French Tech, cyber, cloud, IA…) perd plus de 176 millions d’EUR.

L’Inde lance son AppStore

PHONEPE (leader de la fintech en Inde avec 510 millions d’utilisateurs pour son appli de paiement numérique) lance l’Indus Appstore, une boutique d’applications Android offrant une expérience localisée en 12 langues indiennes, visant à diversifier l’écosystème numérique de l’Inde, le plus grand marché de téléchargement d’applications au monde.

Cette initiative offre aux développeurs la liberté de choisir leurs propres passerelles de paiement sans commission, avec une exemption de frais d’inscription jusqu’en avril avril 2025. L’Indus Appstore, propose déjà plus de 200 000 applications dans 45 catégories, avec une fonction de découverte basée sur des vidéos courtes.

L’IA Générative au coeur des stratégies marketing

L’évolution rapide du marketing technologique (MARTECH) est marquée par l’ascension fulgurante de l’IA générative, transformant radicalement les approches traditionnelles. Depuis la première ébauche du paysage martech en 2011, le secteur a connu une expansion massive, passant de 150 à plus de 11 000 outils en 2023, signe d’un domaine en constante évolution. Ces solutions, englobant des systèmes CRM, d’automatisation du marketing, de gestion de contenu et bien d’autres, sont désormais au cœur des stratégies visant à optimiser l’efficacité marketing et à renforcer l’engagement client.

L’investissement martech aux États-Unis devrait connaître une croissance de 12,7 % en 2024, pour atteindre 27,06 milliards de dollars, témoignant de l’importance croissante de ces technologies. L’intégration de l’IA générative promet de révolutionner encore davantage le secteur, en automatisant la création de contenu et en offrant des capacités de personnalisation sans précédent.

Des acteurs clés tels qu’Adobe, Salesforce, HubSpot et Oracle dominent le marché, proposant des suites qui répondent aux besoins variés des professionnels du marketing. La gestion de ces outils complexes est souvent confiée aux équipes spécialisées en opération marketing (MOPS) et en opération de revenus (RevOps), assurant l’alignement stratégique et l’efficacité opérationnelle.

À l’horizon 2027, les dépenses mondiales des entreprises en solutions d’IA générative devraient atteindre 151,1 milliards de dollars, marquant le début d’une ère où l’intégration de l’IA dans le martech deviendra la norme. Cette évolution ouvre la voie à une ère de super applications, simplifiant l’utilisation tout en offrant des fonctionnalités étendues, et soulève la possibilité de plateformes de développement low code voire no code, rendant la technologie accessible à un plus large éventail d’utilisateurs.

Plagiat dans l’IA : rapport troublant sur GPT 3.5

Un étude très récente de COPYLEAKS révèle que 60% des productions de GPT-3.5 d’OpenAI présentent des formes de plagiat. Cette découverte soulève des questions cruciales à l’heure où les créateurs de contenu, des auteurs aux journaux comme The New York Times, dénoncent en justice l’utilisation par l’IA de contenus protégés par le droit d’auteur. Copyleaks, spécialisé dans la détection de plagiat grâce à l’IA, fournit des outils d’analyse avancés pour définir la notion parfois floue de plagiat en attribuant un « score de similarité » aux textes analysés. Les résultats varient largement selon les domaines, allant de 100% en informatique à moins de 1% en théâtre, mettant en lumière la complexité et l’hétérogénéité du problème. Face à ces accusations, OpenAI, qui utilise désormais le modèle plus avancé GPT-4.0, rejette l’idée que le plagiat soit une erreur fréquente, tout en critiquant la méthodologie de ses détracteurs.

Partenariat clé entre PASQAL et l’Université de Calgary

PASQAL, pionnier dans l’informatique quantique, s’associe au Canada avec l’Université de Calgary et Quantum City pour stimuler la recherche et l’enseignement en informatique quantique. Cette collaboration a pour but de faire collaborer expertise académique et innovation industrielle, afin de propulser l’Alberta au-devant de la scène quantique mondiale.

Le partenariat prévoit des programmes éducatifs, des opportunités professionnelles pour les étudiants, et vise à renforcer les échanges entre les écosystèmes quantiques de France, Québec et Alberta, contribuant ainsi à la création d’une infrastructure quantique durable et à la formation d’experts en la matière.

Ollow : nouveau nom et ambitions sport pour la startup bordelaise

La startup bordelaise 3DiTex rebaptisée OLLOW, spécialisée dans la conception de pièces composites creuses, entame sa phase d’industrialisation avec la construction d’une première usine de 3000 m² au Haillan, près de Bordeaux. Cette expansion fait suite à une levée de fonds réussie de 5 millions d’EUR fin 2022, avec un investissement en capital de 2,5 millions d’EUR par Supernova Invest et GSO Innovation. En parallèle, la startup adopte une nouvelle identité, Ollow, pour mieux refléter sa technologie avancée.

Le site du Haillan, choisi pour son potentiel stratégique, verra la production annuelle atteindre environ 200 tonnes de matière par une cinquantaine d’opérateurs. Ollow prévoit un recrutement progressif, visant 200 employés dans 5 ans, et envisage un 2e bâtiment d’ici 2028.

La technologie d’Ollow, promettant une production plus verte et réactive, aspire à réintégrer en France des activités actuellement délocalisées, notamment dans le secteur des sports et loisirs (bâtons de marche, crosses de hockey, raquette de tennis, cadres de vélos…). Un premier contrat a été signé avec Caminade, fabricant de vélos haut de gamme, marquant le début de la production à grande échelle prévue pour fin 2024.

+ EN BREF

BOOKING redoute une amende record en Espagne. Suite à deux plaintes déposées par l’Association des entreprises hôtelières de Madrid (AEHM) et par l’Association espagnole des directeurs d’hôtels (AEDH) en 2022, reprochant au site de réservation des conditions injustes, ce dernier devrait connaitre dans les prochaines heures la décision de la commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole. Nouvelle Exploration de Lithium en Alsace : vers l’autonomie énergétique. Bercy a accordé à LITHIUM DE FRANCE, basée à Bischwiller, un 4e permis exclusif de recherche pour exploiter lithium et chaleur géothermale en Alsace, couvrant une zone de 151 km² près de Haguenau. Cette décision, effective depuis le 31 janvier 2024, s’inscrit dans la stratégie française de réduction de la dépendance en lithium, principalement vis-à-vis de la Chine. Le projet, valorisant les ressources locales pour la production de batteries de véhicules électriques, promet de contribuer significativement à la décarbonation de l’énergie en France. QUBIT MOLÉCULAIRE La recherche en informatique quantique progresse avec la première intrication réussie entre molécules, introduisant le concept prometteur de QUBIT MOLÉCULAIRE. Cette découverte, réalisée par 2 équipes de physiciens, élargit le champ des possibilités pour les qubits, éléments clés des ordinateurs quantiques. Les molécules, offrant plus de degrés de liberté que les atomes, peuvent potentiellement améliorer la complexité et la puissance des calculs quantiques. Clément Godfrin, chercheur en physique à l’IMEC de Louvain (Belgique), souligne toutefois les défis techniques, notamment un couplage moins intense et une plus grande sensibilité à la décohérence. Malgré ces obstacles, cette avancée représente une évolution significative dans la quête d’ordinateurs quantiques plus performants. INSTAGRAM au coeur d’une enquête sur la pédophilie Une enquête du WALL STREET JOURNAL révèle que des milliers de comptes INSTAGRAM d’enfants mineurs gérés par leurs parents, attirent des pédophiles, qui parfois paient pour accéder à davantage de contenu. En 2023, des salariés de META auraient averti que les outils d’abonnement sur Facebook et Instagram permettaient à des adultes de tirer profit de l’exploitation de leurs propres enfants. Un rapport de l’université de STANFORD avait également signalé cette dérive de l’usage d’INSTAGRAM. VICE.COM, tiré de rideau VICE MEDIA cesse toute publication sur VICE.COM et prévoit de licencier une grande partie de ses 900 employés dans la semaine à venir. Parallèlement, des discussions avancées sont en cours pour la vente de Refinery29, une filiale de la société. + LA MINUTE CYBER Qui sont les startups primées par le FIC 2024? L’organisation du FIC (FORUM INCYBER, nouvelle appellation Forum International de la Cybersécurité), rendez-vous pro cybersécurité qui se déroulera à Lille Grand Palais du 26 au 28 mars vient de révéler les 5 entreprises ayant remporté les Prix de la Startup Forum InCyber 2024. En 2024, ce sont 78 entreprises européennes (dont 59 françaises) qui ont vu leur candidature étudiée par un jury composé d’utilisateurs finaux, de fonds d’investissement et de représentants du secteur public (ministères et administrations). Une dizaine d’entre elles ont ensuite été sélectionnées et auditionnées par le Jury. Parmi les segments les plus représentés par les jeunes pousses candidates en 2024 : 13 d’entre elles couvrent la sécurisation des données, 12 ont pour sujet la gouvernance, la traçabilité et l’audit et 11 s’intéressent à la détection et la réponse à incident. Les gagnants sont : SNOWPACK (grand prix) : réseau d’invisibilité permettant de garantir l’anonymisation et la sécurisation des données (technologie développée au sein du CEA), REVERSENSE (prix impact opérationnel) : évaluation et l’extraction d’information et d’algorithmes des applications mobiles et embarquées sans accès au code source, DUO KEY (prix croissance) : chiffrement de données pour les grands groupes (start up suisse), IDAKTO (prix recherche) : plateforme d’identité digitale avec dématérialisation des documents officiels sur les smartphones, SAPORO (prix coup de coeur) : anticiper et mieux résister aux attaques utilisant l’identité comme moyen de compromission avec cartographies d’accès (start up suisse). Démantèlement (provisoire ?) de Lockbit Le rançongiciel LOCKBIT, connu pour avoir dépassé Conti dans le classement des malwares les plus nuisibles, a été un acteur majeur de la cybercriminalité en 2022, impliqué dans 850 incidents, soit une hausse de 91% par rapport à l’année précédente. Ce logiciel malveillant, qui ne brille pas par sa technologie, mais par sa stratégie de communication, a principalement ciblé l’industrie, incluant des attaques notables comme celle contre l’hôpital de Corbeil-Essonne. Sa capacité à perturber a été freinée grâce à l’action concertée d’enquêteurs internationaux, notamment de France, du Royaume-Uni et des États-Unis, sous l’égide d’Europol. Cette collaboration a permis de mettre hors ligne le site principal de Lockbit et ses sites miroir, un coup dur pour ce réseau qui a vu le nombre de ses attaques excéder les 2500. + NUMBERS

La lutte contre la fraude Une nouvelle étude menée par l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, plus grande organisation de lutte contre la fraude au monde) et SAS révèle que 83% des professionnels de la lutte contre la FRAUDE envisagent d’intégrer l’IA générative à leurs outils d’ici les 2 prochaines années. Actuellement, 18% des sondés utilisent déjà l’IA et le Machine Learning, et 32% prévoient de les adopter, signalant un potentiel triplement de l’usage de ces technologies. Malgré cet engouement, l’utilisation effective a crû de seulement 5% depuis 2019, loin des prévisions antérieures. L’étude souligne aussi une augmentation de 14% de l’usage de la biométrie physique depuis 2019, atteignant 40% des répondants, et une hausse significative de l’emploi de la robotique, passant de 9% en 2019 à 20%. Ces tendances marquent une évolution significative des stratégies antifraude. + LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

EIGEN LAYER, qui facilite le « restaking » de crypto pour construire des projets Ethereum via un système de points, a levé 100 millions de dollars auprès d’a16z. EIGEN LAYER avait finalisé un tour de 50 millions de dollars en mars 2023.

+ FRENCHWEB VC

Fonds sécurité, cyber et tech

Wallonie Entreprendre (bras financier et économique public de la Wallonie, Belgique) et le Groupe Herstal (entreprise belge détenu par la Région Wallonne) lancent FNX VENTURES, un fonds d’investissement de 20 millions d’EUR dédié aux technologies de sécurité. Ce fonds cible les startups du Benelux, de France et d’Allemagne, dans des domaines comme la cybersécurité et la Tech.

Avec des investissements allant de 200 000 à 2 millions d’EUR par entreprise, FNX Ventures se positionne sur des startups en phase d’amorçage. Cette initiative vise à intégrer les entreprises soutenues dans l’écosystème du réseau commercial et des capacités de R&D du Groupe Herstal, reconnu mondialement dans le secteur de l’armement léger (défense).

TECHSTARS ferme son programme de Seattle, lancé en 2010, pour recentrer ses activités sur les « hubs avec la plus forte concentration d’activité de capital-risque ».

+ FRENCHWEB MARKET

Comme nous l’annoncions hier, REDDIT a déposé une demande d’inscription à son introduction en bourse (IPO) sur le NYSE. La société enregistre une augmentation de 20% de son chiffre d’affaires pour atteindre 804 millions de dollars en 2023. Ses pertes nettes ont diminué de 43% et s’établissent à 90,8 millions de dollars. La plateforme compte désormais 73 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) pour un ARPU (revenu moyen par utilisateur) mondial de 3,42 dollars. Sam Altman détient une participation de 8,7 % dans REDDIT ce qui en fait le troisième principal actionnaire, aux cotés d’Advance Magazine Publishers (30,1 %), et TENCENT, qui détient 11 % du capital de REDDIT. Egalement comme annoncé en début de semaine dans nos colonnes, GOOGLE a conclu un accord avec Reddit, de 60 millions de dollars par an, afin d’accéder à l’API de données de Reddit afin de former ses modèles d’intelligence artificielle.

L’accord prévoit également de mettre en avant davantage de contenu REDDITdans les résultats de recherche.

BLOCK annonce une augmentation de 24% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 5,77 milliards de dollars. Les bénéfices de Square augmentent de 18% d’une année à l’autre, tandis que les bénéfices de Cash App augmentent de 25% sur la même période. La société prévoit un ajustement de l’EBITDA supérieur aux estimations pour le premier trimestre.

L’IA Transforme l’Edtech : Marché à 535 milliards d’ici 2030

GlobalData prévoit que le marché de L’EDTECH atteindra 535 milliards de dollars en 2030, stimulé par l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). Après une croissance de 23% en 2020 avec des revenus de 158 milliards de dollars, le secteur devrait connaître une croissance annuelle de 9,8% entre 2022 et 2030. L’IA promet d’individualiser l’apprentissage et d’optimiser l’engagement des élèves, en transformant l’éducation de méthodes uniformes vers des expériences sur mesure.

Secteur du logiciel: Opportunités de transactions en hausse

Les baisses de valorisation des ENTREPRISES LOGICIELS ouvrent de nouvelles perspectives pour les fonds d’investissement privés, prêts à activer leurs importantes réserves de capital. Selon Jason Greenberg de Jefferies Financial Group, les discussions initiales entre vendeurs et acheteurs mènent désormais plus fréquemment à des accords, avec une accélération attendue des transactions pour 2025. Les écarts de prix, auparavant un obstacle majeur, commencent à se réduire, facilitant les négociations.

Aujourd’hui, la moitié des discussions engagées aboutissent à un investissement, contre un tiers auparavant. Cette dynamique est encouragée par une révision à la baisse des attentes en matière de prix, dans un contexte de préoccupations macroéconomiques plutôt que de défaillances d’entreprise. Les fonds d’investissement, sous la pression de leurs investisseurs, cherchent à investir activement leur capital avant l’expiration de leur délai d’utilisation, généralement fixé à cinq ans. Cette période de réajustement offre donc une fenêtre d’opportunité pour acquérir des entreprises de qualité à des valorisations attractives, marquant un potentiel renouveau dans le secteur des logiciels.

+ MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

YVES SAMSON est nommé directeur délégué aux programmes, à la science et aux alliances. La direction (30 personnes) assure la promotion des programmes de la direction de la Recherche Technologique du CEA, développe des de recherche et d’innovation en France et à l’international, la prospective scientifique et anime le réseau d’experts du CEA. Samson a effectué sa carrière au CEA comme chercheur en physique de 1995 à 2007 puis a occupé depuis lors, différentes postes de direction. Jusqu’en janvier dernier, il était directeur délégué aux programmes et aux projets institutionnels. Ce chercheur brillant est multidiplômé : Normale Sup Lyon, en Physique à l’Université de Grenoble Alpes et à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat au numérique Marina Ferrari : HORTENSE VERNEUIL, cheffe de cabinet (précédemment cheffe adjointe de cabinet de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture), MÉLANIE PRZYROWSKI en tant que ****conseillère télécommunications et numérique inclusif, MAXIME DONADILLE comme conseiller régulation et protection de l’espace numérique et COLIN DUCROTOY en tant que conseiller technologies numériques et financement de l’innovation. Pour rappel, RENAUD VEDEL est directeur de cabinet de ce secrétariat d’État.

ÉRIC PARADIMAL est nommé conseiller Innovation, France 2030, électronique et Europe au cabinet de Roland Lescure, ministre chargé de l’industrie et de l’énergie ; confirmant que les sujets France 2030 et électronique ne dépendent pas du secrétariat au numérique.

Onepoint promeut CYRIL GUIMBARD et FLORENT POUGET en tant que nouveaux Partners, renforçant ainsi l’expertise du groupe dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la data & IA. Guimbard, diplômé de l’ESSEC, possède plus de 15 ans d’expérience en conseil stratégique, tandis que Pouget, issu de l’ISEP, s’est spécialisé dans la transformation data et IT depuis ses débuts chez Accenture, avant de rejoindre Onepoint en 2019 pour développer l’offre Data & IA.

BRAD ARKIN est nommé Chief Trust Officer de Salesforce, avec une expérience antérieure de plus de 20 ans dans la sécurité chez des géants tels que Cisco et Adobe. Arkin, avec un solide bagage académique en informatique, mathématiques et un MBA de Columbia, aura pour mission de renforcer la confiance et la sécurité au sein des stratégies d’IA de la firme.

