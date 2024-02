Bruxelles se penche sur les télécoms et le quantique / L’éducation nationale renonce à son projet de plateforme de données / CHATGPT part en vrille quelques heures.

APPLE VISION PRO pour le e-commerce. Les grandes enseignes américaines Wayfair, Lowe’s et J. Crew ont récemment lancé des applications de réalité augmentée, exploitant les capacités du nouveau Apple Vision Pro. Ces applispromettent une expérience d’achat immersive, permettant aux consommateurs de visualiser les produits dans leur propre espace. Wayfair, avec son application Decorify, offre la possibilité de recréer en 3D l’espace des utilisateurs pour y tester différentes dispositions et designs. Lowe’s Style Studio et le Virtual Closet de J.Crew suivent une démarche similaire, permettant respectivement la conception de cuisines de rêve et l’essayage virtuel de vêtements. Le point commun de ces 3 applis : des expériences d’achat innovantes et personnalisées.

Le ministère de l’Éducation nationale renonce à créer une plateforme centralisée de DONNÉES SCOLAIRES, évoquée en 2020, privilégiant l’amélioration des systèmes existants. Ce revirement, basé sur un rapport de préfiguration, répond à la complexité et à la diversité des attentes des acteurs éducatifs. Le ministère mise désormais sur des initiatives telles que le programme IDEE (données pour les chercheurs) et un tableau de bord partagé pour optimiser la circulation des données éducatives.

ELON MUSK annonce que le premier patient équipé d’un implant cérébral NEURALINK peut désormais contrôler une souris d’ordinateur par la pensée. Toutefois, cette avancée technologique suscite des interrogations dans la communauté scientifique, en raison du manque d’informations détaillées sur l’étude. Selon Musk, le patient a totalement récupéré et ne présente aucun effet secondaire connu. Cet implant, conçu pour connecter directement le cerveau à des dispositifs externes, représente une percée majeure dans l’interface cerveau-ordinateur (BCI). Neuralink se distingue par son système entièrement implantable et sans fil, utilisant 1 024 électrodes réparties sur 64 fils, ce qui permet une lecture plus précise des signaux neuronaux. Malgré des démonstrations publiques et une publication en 2019, certains chercheurs appellent à plus de transparence de la part de Neuralink, notamment en ce qui concerne les détails de ses essais cliniques et les conditions de ses participants.

REDDIT a conclu un accord avec Google pour rendre son contenu disponible afin de former les modèles d’IA du géant de la recherche. Le contrat serait d’environ 60 millions de dollars par an.

En 2023, ROBLOX a versé un montant record de 740,8 millions de dollars à plus de 12 000 créateurs de jeux, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Environ 3 500 créateurs ont gagné plus de 10 000 dollars, et environ 750 ont dépassé les 100 000 dollars.

BUZZFEED vend Complex, qu’il avait acquis pour 300 millions de dollars en 2021, à la plateforme de shopping en direct Ntwrk, le tout pour 108,6 millions de dollars. BuzzFeed prévoit par ailleurs de licencier 16 % de ses effectifs.

HELLO SYNDIC et FLATLOOKER fusionnent en MANDA, l’opération est soutenue par NAXICAP PARTNERS qui apporte 43 millions d’euros au projet.

LA MINUTE CYBER