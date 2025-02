Neuralk-AI lève 4 millions de dollars pour personnaliser le retail à l’ère de l’IA

Neuralk-AI, startup française deeptech, vient de sécuriser un financement de pré-amorçage de 4 millions de dollars pour développer son modèle de fondation tabulaire innovant, spécialement conçu pour le secteur du commerce. Ce modèle vise à transformer l’utilisation traditionnelle des données dans le retail, en améliorant l’analyse prédictive et la personnalisation des expériences clients.

Créée il y a seulement un an, Neuralk-AI s’est rapidement fait remarquer par sa solution reposant sur l’exploitation des données tabulaires—des données organisées en lignes et colonnes, telles que les catalogues de produits, les historiques d’achats ou les profils clients—qui sont essentielles mais souvent sous-exploitées dans les processus de décision du retail.

Le modèle de fondation tabulaire de la startup permet aux data scientists du secteur du commerce de repousser les limites de l’analyse prédictive et de la personnalisation client. Neuralk-AI collabore déjà avec de grands acteurs du retail tels que E.Leclerc, Auchan et Mirakl, leur fournissant des outils pour prédire les comportements d’achat, optimiser les stratégies de stock et de tarification, et adapter les promotions et recommandations de produits aux profils individuels des clients.

Le tour de financement a été mené par Fly Ventures, avec la participation de StemAI, et quelques personnalités notoire de l’écosystème Frenchtech telles que Thomas Wolf de Hugging Face, Charles Gorintin d’Alan et Philippe Corrot de Mirakl.