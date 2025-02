L’effet Elon Musk bat son plein / SHEIN visée par une enquête de la CE / Outbrain, appellez moi désormais TEADS!

Trump signe un décret pour la création d’un fonds souverain américain

Donald Trump a signé un décret ordonnant la création d’un fonds souverain national, confiant au Trésor et au Commerce la mission d’en établir les modalités sous 90 jours. le président des Etats Unis évoque un véhicule d’investissement destiné à financer des acquisitions stratégiques, notamment TikTok, qu’il envisage d’intégrer au fonds. Contrairement aux modèles de pays excédentaires comme la Norvège ou l’Arabie Saoudite, les États-Unis, confrontés à un déficit budgétaire chronique, devront identifier des sources de financement. Howard Lutnick, futur secrétaire au Commerce, propose que l’État prenne des participations dans les entreprises avec lesquelles il contracte, notamment dans le cadre de la commande publique.

Le secrétaire au Trésor américain ordonne l’arrêt des activités du CFPB

Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, a ordonné au Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) de suspendre toutes ses activités, incluant la réglementation, la communication et les poursuites judiciaires. Créée après la crise financière de 2008, l’agence est chargée de protéger les consommateurs contre les abus des banques et des institutions financières. Son blocage est une victoire pour Elon Musk, qui appelait en novembre à sa suppression et souligne l’emprise de l’entrepreneur dans la politique de Donald Trump

Les sociétés d’Elon Musk s’imposent comme partenaires stratégiques des grandes entreprises américaines

Visa, United Airlines, Amazon, Apple et Oracle intensifient leur collaboration avec les entreprises d’Elon Musk. Starlink négocie l’intégration de ses services avec les infrastructures aériennes de United, tandis qu’Amazon explore l’interopérabilité entre son réseau Kuiper et SpaceX. Oracle fournit un soutien technologique aux initiatives de rationalisation des dépenses fédérales pilotées par Musk.

La capitalisation de Tesla accélère, portée par les espoirs des investisseurs dans la relation entre Elon Musk et Donald Trump

La valeur boursière de Tesla a grimpé de 500 milliards de dollars depuis l’élection présidentielle américaine, alors même que la société enregistre des résultats financiers décevants. Les investisseurs parient sur une ère dorée pour Elon Musk sous Donald Trump. Un pari audacieux, alimenté par les ambitions grandissantes de Musk, dont l’influence dépasse désormais le cadre de la tech et s’ancre dans les cercles du pouvoir amérain.

Elon Musk, plus grand donateur de l’élection 2024 avec 288 millions de dollars en soutien aux républicains

L’analyse des documents de la Federal Election Commission (FEC) révèle qu’Elon Musk a dépensé plus de 288 millions de dollars pour soutenir la réélection de Donald Trump et d’autres candidats républicains, faisant de lui le plus grand contributeur de l’élection présidentielle américaine de 2024.

Doug Ford suspend les représailles après la trêve commerciale entre Trump et Trudeau

Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a mis en pause les mesures de rétorsion envisagées contre les États-Unis, dont l’annulation du contrat de 100 millions de dollars canadiens avec Starlink. Cette décision fait suite à l’annonce de Donald Trump, qui a accepté un moratoire de 30 jours sur l’imposition de nouveaux tarifs douaniers visant le Canada et le Mexique. Répit obtenu après que le gouvernement de Justin Trudeau se soit engagé à renforcer la coopération avec Washington sur la sécurité frontalière et le trafic de fentanyl, en créant une task force conjointe.

Pékin ouvre une enquête antitrust contre Google après l’annonce de nouveaux tarifs américains

De son coté, l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) en Chine a annoncé l’ouverture d’une enquête pour pratiques anticoncurrentielles visant Google, quelques instants après que Donald Trump ait officialisé de nouvelles hausses tarifaires sur les importations chinoises.

L’Union européenne s’appréterait à ouvrir une enquête sur Shein pour violations des règles de protection des consommateurs

La Commission européenne devrait annoncer dans les prochaines heure une enquête contre Shein, suspecté de ne pas respecter la législation européenne en matière de protection des consommateurs et de faciliter la vente de produits non conformes aux normes de l’UE. Selon des sources proches du dossier dont les témoignage ont été recueillis par Bloomberg, cette investigation serait coordonnée par le Consumer Protection Cooperation Network (CPCN), un organe réunissant les régulateurs de quatre États membres et chargé d’appliquer les réglementations sur les plateformes de commerce en ligne.

L’enquête intervient après que Bruxelles a adressé en juin dernier une série de questions à Shein concernant sa politique de contrôle des produits mis en vente. L’Union européenne reproche notamment à la plateforme de ne pas suffisamment lutter contre la commercialisation de biens illégaux et de potentiellement contrevenir aux obligations de transparence vis-à-vis des consommateurs.

Dans cette nouvelle édition du CLUB FRENCHWEB, nous recevons Jean-Baptiste Kempf, figure incontournable du logiciel libre, président de VLC et depuis 1 an CTO de Scaleway. L’occasion de revenir sur l’incroyable aventure de VLC, « le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable » selon ses propres mots. C’est à l’aune de cette expérience qu’il nous partage son analyse des modèles open source.

A quelques jours du sommet de l’action pour l’IA, nous abordons sans concession la position technologique française. S’il reconnait qu' »Aucun acteur français ou européen n’a encore atteint l’échelle d’un hyperscaler « , « Il est absurde que des entreprises comme EDF signent des contrats de plusieurs centaines de millions avec AWS. Ce manque de patriotisme économique affaiblit notre indépendance numérique. »

Bill Gates publie “Source Code”, un retour sur ses débuts avant Microsoft

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 70 ans, Bill Gates dévoile Source Code: My Beginnings, premier volet d’une trilogie autobiographique. Ce récit introspectif retrace son enfance, son éveil à l’informatique et la genèse de Microsoft. Il y évoque ses difficultés sociales, son obsession pour la programmation et la disparition tragique de son meilleur ami Kent Evans, qui l’a profondément marqué. Le livre s’achève en 1979, alors que Gates quitte Harvard et installe Microsoft à Seattle. Décrit comme “monomaniaque” dans sa quête technologique, il revient également sur sa rivalité avec Steve Jobs et sur l’intelligence artificielle. Les prochains volumes de sa trilogie, attendus d’ici 2027, seront consacrés à son ascension et ses engagements philanthropiques.

