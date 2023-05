Outils innovants pour fidéliser vos collaborateurs : quand la technologie donne un coup de pouce aux RH !

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

En matière de fidélisation des collaborateurs, la technologie est un véritable facilitateur et les outils RH se multiplient au grés des tendances. Pas simple de faire la différence entre gadget et véritable innovation RH, pour en parler nous avons invité deux acteurs de l’écosysteme HRTech, David Guillermain co CEO de Javelo et Christophe Triquet, CEO de Benefiz dans ce workshop que vous pouvez écouter dans notre podcast FUTURE OF WORK.

Plateformes d’engagement : la clé pour déchiffrer le cœur de vos employés

Les plateformes d’engagement des employés, telles que Javelo, ont été conçues pour mesurer et améliorer l’engagement des collaborateurs. Grâce à des enquêtes régulières et anonymes, les entreprises peuvent recueillir des données précieuses sur le bien-être et la satisfaction de leurs employés. Cela permet aux managers d’identifier les problèmes éventuels et de mettre en place des actions correctives pour favoriser un environnement de travail épanouissant.

Gamification : quand le travail rime avec plaisir et récompenses

La gamification consiste à utiliser des mécanismes de jeu pour stimuler l’engagement et la motivation des employés. Des applications comme Kudos ou Bonusly permettent d’attribuer des points ou des récompenses aux collaborateurs pour leur travail exceptionnel, leurs idées innovantes ou leur implication dans la vie de l’entreprise. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux, des expériences ou des avantages supplémentaires. Cette approche ludique renforce la cohésion d’équipe et valorise les efforts de chacun.

Formation continue : investir dans l’avenir de vos talents

Le développement professionnel des collaborateurs est essentiel pour maintenir leur motivation et leur fidélité à l’entreprise. Des plateformes telles que LinkedIn Learning, Coursera ou Udemy proposent une multitude de formations en ligne pour accompagner les employés dans leur montée en compétences. Les entreprises qui investissent dans la formation continue de leurs collaborateurs bénéficient d’une meilleure rétention des talents et d’une performance accrue.

Flexibilité au travail : la quête de l’équilibre parfait

Selon une étude de l’Institut Great Place to Work, 82% des salariés considèrent que la flexibilité au travail est un facteur important de fidélisation. Les entreprises peuvent proposer des options de travail à distance, des horaires flexibles ou des congés sabbatiques pour aider les employés à trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Bien-être et santé : un esprit sain dans un corps sain pour des employés épanouis

Les entreprises qui accordent de l’importance au bien-être de leurs employés favorisent un environnement de travail sain et motivant. Des programmes de soutien à la santé mentale et physique, tels que l’accès à des installations sportives, des cours de yoga ou de méditation, ou des services de conseil et d’assistance, peuvent être mis en place pour veiller au bien-être des collaborateurs.

Communication transparente : briser les barrières pour une cohésion renforcée

Une communication interne efficace et transparente est essentielle pour renforcer la confiance et la cohésion au sein d’une équipe. Des plateformes telles que Slack, Microsoft Teams ou Yammer offrent un espace de collaboration et de partage d’informations qui favorise les échanges entre les membres de l’équipe et les dirigeants. En outre, ces outils permettent de suivre les actualités de l’entreprise et de célébrer les réussites collectives.

Mentorat et parrainage : l’union des compétences pour la réussite collective

Les programmes de mentorat et de parrainage offrent aux employés la possibilité de bénéficier de l’expérience et des conseils de leurs collègues plus expérimentés. Ils favorisent le partage des connaissances, le développement de compétences et la création de liens solides entre les employés. De plus, ces programmes contribuent à l’intégration des nouveaux collaborateurs et facilitent leur montée en compétences.

Responsabilité sociale : donnez du sens au travail de vos collaborateurs

La RSE est de plus en plus importante pour fidéliser les employés, notamment ceux de la génération Y et Z, qui accordent une grande importance aux valeurs et à l’impact social de leur employeur. Les entreprises peuvent soutenir des causes sociales, environnementales ou éthiques en mettant en place des partenariats avec des ONG, en organisant des journées de bénévolat ou en encourageant les initiatives écoresponsables au sein de l’entreprise.