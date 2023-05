[Série A] Lynxter lève 4 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Lynxter, un fabricant français de machines d’impression 3D industrielles, vient de boucler une série A de 4 millions d’euros pour accélérer son expansion internationale et renforcer son offre.

Cette levée de fonds a été réalisée avec les investisseurs historiques de la société, notamment IRDI Soridec Gestion et Emeric d’Arcimoles, mais aussi avec de nouveaux partenaires tels que GE Invest, NACO, PG-Dev et HERRIKOA. Ce tour de table fait suite à une première levée d’amorçage en 2019, qui avait permis à l’entreprise de développer son laboratoire de R&D et de commercialiser sa première génération d’imprimantes 3D.

Lancé en 2016 par trois étudiants de l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, Thomas Batigne, Julien Duhalde et Karim Sinno, Lynxter a conçu la première machine modulaire d’impression 3D industrielle : la S600D.

Lynxter ambitionne de se déployer plus rapidement à l’international et de consolider son offre. La société a déjà réussi à conquérir le marché français ainsi que ses pays limitrophes, et amorce actuellement sa présence sur le continent nord-américain.