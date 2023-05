Vice Media se préparerait à déposer le bilan / Pornhub vs Utah / Getir pourrait racheter Flink / l’Airtag pour contrer le vol de voitures à NYC?

Vice Media se préparerait à déposer le bilan, selon le New York Times

Du haut de ses 5,7 milliards de dollars de valorisation en 2017, Vice Media faisait figure de proue des nouveaux médias, hors rien ne va plus, le départ soudain de sa CEO Nancy Dubuc fin 2022 avait alerté les marchés sur une situation compliquée de la société

Selon le NYT, l’entreprise a pris des mesures pour déposer son bilan si elle ne parvient pas à trouver un acheteur dans les prochaines semaines.

Vice est toujours en pourparlers pour se vendre, en totalité ou en partie, mais trouver un acheteur disposé à payer plus d’un milliard de dollars pour l’entreprise s’avère très difficile en cette période de crise.

En février dernier, Vice a levé plus de 30 millions de dollars de financement par emprunt auprès de Fortress Investment Group, l’un de ses principaux créanciers. Fortress avait déjà participé à la levée de dette de 250 millions de dollars de Vice en 2019. Vice Media a levé (hors dette) plus de 1,3 milliards de dollars depuis sa création.

Si vous voulez empecher l’accès de Pornhub à vos enfants, adoptez une ip dans l’Utah avec votre VPN

Mais ils risquent d’aller voir ailleurs… explique Cherie DeVille, actrice pour adultes et membre du Comité de défense des acteurs pour adultes, pour qui cette restriction ne fait que déplacer le trafic vers des sites avec beaucoup moins de mesures de sécurité.

Entrée ce matin même en vigueur dans l’Utah, la loi SB 287 exige que les sites pornographiques vérifient l’âge de leurs utilisateurs. Pornhub a complètement désactivé son site pour les personnes situées dans l’état gouverné par Spencer Cox.

Samsung verrouille ses données : La société interdit l’utilisation d’outils d’IA générative

Alors qu’en avril, des ingénieurs de Samsung avaient accidentellement divulgué du code source interne en le téléchargeant sur ChatGPT, le géant sud-coréen Samsung a décidé d’interdire à ses employés l’utilisation de plateformes d’IA générative. Samsung a demandé à ses collaborateurs qui utiliseraient ChatGPT sur leurs appareils personnels de ne pas soumettre d’informations liées à l’entreprise ou de données personnelles, à moins de vouloir se faire virer.

Livraison à domicile, il n’en restera qu’un!

Jusqu’à présent déficitaire Flink prévoit d’être à l’équilibre en Allemagne à la fin de l’année, et fin 2024 pour ses filiales françaises et hollandaises. Malgré ces perspectives, la startup berlinoise rencontrerait des difficultés à lever des fonds, la société est en quête de 100 millions de dollars pour faire face à sa croissance. Le plan B serait par conséquent activé et le turc Getir serait sur les rangs après avoir déjà fait l’acquisition il y a 5 mois de Gorillas, autre acteur allemand de la livraison à domicile, pour le montant de 1,2 milliards de dollars. Getir est actuellement en redressement judiciaire en France…

Une idée à suggérer à Anne Hidalgo pour protéger les vélos parisiens?

La ville de New York distribuera gratuitement des AirTags d’Apple à ses résidents afin de freiner les vols de voitures, a annoncé dimanche le maire Eric Adams.

Qualifiant ces dispositifs de suivi GPS de « véritable chef-d’œuvre d’ingéniosité », le maire a déclaré que 500 Airtag seraient distribués aux New-Yorkais.