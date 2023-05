Pascal Gauthier : L’entrepreneur audacieux des cryptomonnaies

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Paris, 1976. Dans le berceau intellectuel de la famille Gauthier, Pascal voit le jour. Son père façonne le monde en dessinant des édifices, sa mère, professeure de philosophie, enseigne les fondamentaux de la pensée. Pas étonnant que Pascal s’engage dans une trajectoire qui associe création et réflexion.

Un baccalauréat en poche, Gauthier affiche fermement une audace singulière. Il nage à contre-courant, embrasse la technologie, qu’il apprehende avec une curiosité gourmande. Ses débuts dans le monde professionnel ont lieu chez DooYoo, une start-up allemande de gestion d’avis consommateurs. La bulle Internet éclate, Pascal apprend, grandit, s’adapte.

2002 marque un tournant. Kelkoo, comparateur de prix en ligne, via son fondateur Pierre Chappaz l’appelle. Rapidement, il prend les rênes de la direction commerciale France. Gauthier est à présent un nom qui compte dans le secteur. L’envol se confirme lorsque Criteo le sollicite en 2008. Il devient COO, et pendant cinq ans, il façonne aux cotés de Jean Baptiste Rudelle le reciblage publicitaire.

La grande aventure se dessine en 2013. Gauthier quitte Criteo après avoir aidé à hisser l’entreprise sur le NASDAQ. Il rejoint ensuite Index Ventures, un fonds d’investissement spécialisé dans les startups tech. Là, une nouvelle passion émerge : les cryptomonnaies.

Gauthier plonge dans ce nouveau monde avec Kaiko, une start-up qui analyse et distribue les données des marchés de cryptomonnaies. Cette plongée le mène vers Ledger en 2015. D’abord actionnaire, il prend ensuite la barre de la start-up française en tant que PDG en 2017.

Dans ce paysage effervescent de la tech, Ledger se distingue comme une étoile. Cette start-up française, qui fait battre le cœur de l’écosystème des cryptomonnaies, tient un rôle de premier plan dans la révolution de la finance digitale. Son produit phare ? Un portefeuille matériel de cryptomonnaies, un véritable coffre-fort numérique.

Pascal Gauthier, attiré par le potentiel disruptif de la blockchain, s’implique dans Ledger dès 2015. Sa vision ? Faire de Ledger le leader mondial de la sécurité des actifs numériques. D’abord investisseur, il accompagne la croissance de l’entreprise et partage ses connaissances acquises lors de son précédent passage chez Criteo et Index Ventures.

En 2017, il prend les commandes de l’entreprise en tant que PDG. Pascal imprime alors son style et sa stratégie : innover sans cesse, placer la sécurité au cœur de toutes les préoccupations et démocratiser l’accès aux cryptomonnaies. Sous sa houlette, Ledger s’impose rapidement comme une référence dans l’univers des cryptomonnaies, attirant l’attention des investisseurs et des utilisateurs du monde entier.

Pendant la crise sanitaire de la Covid-19, Pascal fait preuve d’une conscience sociale et écologique aiguisée. Il intègre la coalition « 10% pour tout changer », une initiative qui entend redéfinir les contours de l’économie, de l’écologie et de la société.

Au-delà de son rôle chez Ledger, Pascal Gauthier continue d’investir dans l’innovation. Il soutient OpenX, une entreprise de publicité programmatique, mais aussi Meero et Teemo, deux start-ups à fort potentiel. Il mise également sur l’Europe avec des fonds d’investissement comme Mosaic Ventures et Index Ventures.

Pour autant, Gauthier ne s’enferme pas dans le seul univers tech. Sa curiosité et son esprit d’entrepreneur le poussent à ouvrir, avec des partenaires, un restaurant à Paris : l’Istr Oyster Bar. Il soutient également Fête Impériale, une marque de mode innovante fondée par son épouse.