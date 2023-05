Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

RAKUTEN, une recapitalisation de 2,2 milliards d’euros qui fait fondre la valeur boursière

Le géant technologique japonais, Rakuten, fait face à des défis financiers importants suite à ses investissements massifs dans le développement de son propre réseau mobile au Japon. Cette situation a conduit le groupe à annoncer une recapitalisation de 2,2 milliards d’euros pour renforcer ses fonds propres. Une dilution qui a été fraichement accueilli par les actionnaires provoquant une chute de 13,7% sur les deux dernières séances à la Bourse de Tokyo de la valeur de l’entreprise.

L’agence de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a salué le projet d’augmentation de capital de Rakuten, ainsi qu’un récent accord de partage de réseaux entre le groupe et un autre grand opérateur de téléphonie mobile au Japon, KDDI. Jusqu’à présent, Rakuten avait utilisé d’autres leviers pour soutenir ses finances, notamment l’introduction en Bourse de sa filiale Rakuten Bank le mois dernier.

Apple annonce avoir stoppé plus de 2 milliards de dollars de fraudes sur l’App Store en 2022, bloqué près de 3,9 millions de cartes de crédit volées, supprimé plus de 147 millions d’évaluations et de commentaires frauduleux, et fermé 428 000 comptes de développeurs. Cette traque à la fraude est l’un des piliers de la stratégie de développement d’Apple. En 2022 l’appstore a réalisé 78,1 milliards de dollars dont 60 ont été reversés aux éditeurs des applications et services commercialisés par l’Appstore.

Des chercheurs ont acquis 228 téléphones provenant des départements de police américains, acquis sur PropertyRoom.com, un site de vente aux enchères où ils vendent les objets saisis une fois les affaires classées. Leur étude révèle que de nombreux téléphones n’ont pas été effacés, ne disposent pas de code PIN ou de mot de passe. En plus des données personnelles habituelles telles que les messages, les photos, les e-mails et l’historique de navigation, les chercheurs ont découvert que sur les 61 téléphones accessibles, une quantité significative de données liées à des crimes, y compris des informations sur les victimes, était présente…

Les États-Unis proposent une récompense de 10 millions de dollars pour des informations conduisant à l’arrestation du ressortissant russe Mikhail Matveev, suspecté d’être impliqué dans la campagne de ransomware Babuk

HEDY LAMARR : Une étoile du cinéma qui a illuminé la technologie

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER:

La startup Huntress Labs, spécialisée dans les plateformes de cybersécurité, vient de finaliser un financement de 60 millions de dollars. La solution de Huntress combine des outils de détection automatisés et des enquêtes menées par des experts pour repérer et neutraliser les menaces dissimulées qui échappent aux solutions de sécurité traditionnelles. La société connait une forte croissance, avec plus de 100 000 clients et 4 000 partenaires. Huntress a levé environ 160 millions de dollars à ce jour, qui inclut également 40 millions de dollars de financement par emprunt obtenus par l’entreprise en septembre. Parmi les investisseurs principaux figurent Sapphire Ventures Management LLC, Forgepoint Capital Capital Management et JMI Equity Management L.P.

ANYbotics, une entreprise de robotique basée à Zurich, a réussi à lever 50 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. L’investissement a été mené par Walden Catalyst et NGP Capital

River Financial, une startup spécialisée dans les services de courtage, minage, portefeuille et conservation de Bitcoin, a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. L’investissement a été dirigé par Kingsway Capital, et Peter Thiel.

Auradine, une startup spécialisée dans les infrastructures web et axée sur les technologies d’applications décentralisées lève 81 millions de dollars en série A. L’investissement a été piloté par Celesta Capital et Mayfield.

Hippocratic AI, une startup spécialisée dans la création d’un modèle de langage (LLM) spécifiquement pour l’industrie de la santé, a réussi à lever 50 millions de dollars lors d’un tour de financement d’amorcage. L’investissement a été co-dirigé par General Catalyst et Andreessen Horowitz (a16z)

Après avoir acquis la solution CRM Kustomer pour environ 1 milliard de dollars en 2022, Meta a décidé de s’en dessaisir. Suite à cette décision, Kustomer a levé 60 millions de dollars pourune valorisation de 250 millions de dollars.

Le moteur de recherche chinois BAIDU a dépassé les estimations des analystes pour le premier trimestre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % pour atteindre environ 4,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net s’est élevé à environ 834 millions de dollars, en contraste avec une perte nette d’environ 13 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Damien Viel, ex patron de Twitter France, rejoint le groupe BANIJAY en tant que Chief Digital & Marketing Officer

ex patron de Twitter France, rejoint le groupe en tant que Chief Digital & Marketing Officer Christophe Parcot (ex Ogury, Yahoo, Teads, …) rejoint le cabinet de conseils McKinsey comme Senior Advisor

(ex Ogury, Yahoo, Teads, …) rejoint le cabinet de conseils comme Senior Advisor Chams Ejjaouani (Zendesk) rejoint ADOBE en tant que Directeur Marketing EMEA B2B

Nicolas Halftermeyer (Aldebaran)

Jean David Chamboredon (Isai)

Giuseppe de Martino (Loopsider)

David Lacombled (La villa Numeris)

