PATHWAY lève 9,4 M€ pour étendre son IA temps réel aux États-Unis

Pathway, la startup deeptech spécialisée dans le traitement des données en temps réel, annonce une levée de fonds de 9,4 M€ (10 M$) en seed, menée par TQ Ventures avec la participation de Kadmos Capital, Inovo VC, Market One Capital et ID4 Ventures. Cette opération vise à renforcer sa présence commerciale aux États-Unis et à poursuivre le développement de sa technologie « live AI ».

Une histoire ancrée dans l’expertise scientifique et l’innovation

Pathway a été fondée en 2020 par Zuzanna Stamirowska, Claire Nouet, Jan Chorowski, et Adrian Kosowski, réunis par une ambition commune : transformer la gestion des flux de données en temps réel. Zuzanna Stamirowska, issue d’un parcours en économie et machine learning (Sciences Po, Polytechnique, ENSAE), a posé les bases technologiques de Pathway durant son doctorat au CNRS, où elle a travaillé sur la prévision du commerce maritime. Elle a constaté que la digitalisation des flux physiques était freinée par l’absence d’une infrastructure logicielle capable de traiter efficacement des données dynamiques.

Ce constat a été validé par une première collaboration avec CMA CGM dans le cadre du SmartPort Challenge, où Pathway a remporté un concours pour optimiser la gestion logistique. Le succès de ce projet pilote a permis à la startup de se lancer avec une vision claire : permettre aux entreprises d’accélérer le « time-to-value » de leurs projets data grâce à une infrastructure logicielle robuste.

L’équipe fondatrice regroupe des profils complémentaires :

Claire Nouet , COO, a contribué à structurer les opérations après des expériences dans l’industrie et la finance (HEC, Sciences Po).

, COO, a contribué à structurer les opérations après des expériences dans l’industrie et la finance (HEC, Sciences Po). Adrian Kosowski , CPO, est un chercheur en informatique reconnu, avec un doctorat obtenu à 20 ans et des expériences à l’INRIA et Polytechnique.

, CPO, est un chercheur en informatique reconnu, avec un doctorat obtenu à 20 ans et des expériences à l’INRIA et Polytechnique. Jan Chorowski, CTO, a précédemment travaillé pour Google Brain et Microsoft, apportant une expertise technique avancée.

En 2022, Pathway a levé 4,2 M€ (4,5 M$) en pré-amorçage avec le soutien de fonds comme Inovo VC et Market One Capital, ainsi que de business angels prestigieux, notamment Lukasz Kaiser, co-inventeur de l’architecture Transformer.

Une technologie pour des décisions en temps réel

Pathway a développé un framework open-source permettant de traiter des données en temps réel et de les intégrer directement dans des applications d’IA. Contrairement aux modèles traditionnels d’IA basés sur des datasets statiques, la technologie de Pathway est conçue pour s’adapter aux environnements où les données changent rapidement, comme la logistique, le transport ou l’automobile.

La startup a collaboré avec des clients prestigieux tels que NATO, La Poste, et Intel. Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, sa solution a permis à La Poste d’optimiser ses flux logistiques malgré des perturbations accrues. La technologie a également été utilisée par un constructeur de Formule 1 pour gérer des millions de données en temps réel lors de courses.

Une levée pour accélérer la croissance commerciale

Avec cette levée de 9,4 M€, Pathway porte son financement total à 13,6 M€ (14,5 M$). Ce tour de seed, majoritairement composé de capital, inclut également une part en dette. Les fonds seront principalement utilisés pour :