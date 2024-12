MIRABELLE lève 1,3 million d’euros pour amorcer sa plateforme dédiée au prêt viager hypothécaire

En France, 85 % des seniors souhaitent vivre leur retraite chez eux, mais 1 retraité sur 2 rencontre des difficultés financières. Paradoxalement, 81 % des retraités sont propriétaires de leur logement, représentant une source de financement largement sous-utilisée.

Le prêt viager hypothécaire, déjà populaire au Royaume-Uni où plus de 60 000 retraités l’utilisent chaque année, permet aux propriétaires de débloquer une partie de la valeur de leur bien immobilier sans perdre leur droit de propriété ni alourdir leurs charges financières. Il reste confidentiel en France.

Mirabelle, fintech fondée en 2022, veut démocratiser cette offre en France en s’appuyant sur une plateforme technologique dédiée et des partenariats avec assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Son modèle repose sur une capacité d’octroi indépendante et des garanties pour protéger les retraités et leurs héritiers. La startup ambitionne de structurer un marché encore embryonnaire et de devenir le premier acteur régulé entièrement spécialisé dans ce domaine.

Pour atteindre ses objectifs, Mirabelle a levé 1,3 million d’euros, incluant 1 million d’euros en actions ordinaires et 300 000 euros en non-dilutif auprès de Bpifrance. Ce financement permettra à la startup de finaliser sa plateforme et d’obtenir son agrément ACPR, en vue d’un lancement commercial prévu à l’été 2025.