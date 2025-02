Pour Jean-Marc Jancovici, « L’IA, c’est la nouvelle promesse d’eldorado formulée par une partie du monde “tech” »

Dans notre série de prises de parole d’experts, politiques, entrepreneurs et investisseurs, nous avons relevé le post sur Linked In de Jean-Marc Jancovici, Founding Partner de Carbone 4 et président du Shift Project, avec son habituel ton incisif, sur la frénésie autour de l’intelligence artificielle. « L’intelligence artificielle, c’est la nouvelle promesse d’eldorado formulée par une partie du monde “tech” », écrit-il, tout en rappelant que les ressources nécessaires à son développement ne sont pas infinies.

Selon lui, la France joue la carte de « l’électricité décarbonée » et de ses « ingénieurs compétents » pour attirer les serveurs et les projets d’IA. Il s’interroge néanmoins sur les conséquences dans un contexte de sobriété : « Dans le monde fini, ce qui va se passer n’est pas un développement profitable à tous et sur tous les plans, mais plutôt un effet d’éviction sur d’autres secteurs, avec un risque social et environnemental à la clé. »

Pour Jean-Marc Jancovici, la course à l’IA ne doit pas faire oublier la nécessité d’investir dans l’industrie, l’agriculture et les infrastructures durables. Il met en garde : « Si nous mettons plus de cerveaux, de kWh, et de cuivre pour faire de l’intelligence artificielle, il en restera moins pour rendre durables et résilientes l’industrie, l’agriculture, les infrastructures de transport, ou encore les logements. »

Il pointe aussi les limites de l’IA face aux enjeux concrets du changement climatique : « Ce n’est pas Chat GPT qui va faire baisser la température sous les combles en cas de canicule, ou rendre les abeilles résistantes aux néonicotinoïdes ! »

Il invite les décideurs à réfléchir à l’emploi de ressources jugées « déjà limitées » : « Le temps, les cerveaux, les moyens matériels et l’électricité que nous allons mettre dans le superflu manquera – et en fait manque déjà – au nécessaire. » Un rapport intermédiaire du Shift Project paraîtra le 6 mars, se focalisant sur « l’impact de l’IA sur les émissions et la consommation d’énergie », une lecture que nous attendons avec impatience.