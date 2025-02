Sommet de l’IA, les prises de paroles à ne pas manquer / IA de défense : quelle coopération public-privé sans perte de souveraineté ? / Klarna vise une valorisation de 15 milliards de dollars

A l’occasion de l’Artificial Intelligence Action Summit de nombreuse voix s’élèvent sur le sujet

Iliad engage 3 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle

Le Groupe iliad annonce un investissement de 3 milliards d’euros pour renforcer ses infrastructures dédiées à l’IA, développer ses capacités de calcul et soutenir la recherche. L’objectif est d’accompagner la montée en puissance des besoins en intelligence artificielle en Europe.

OpCore déploie 2,5 milliards d’euros dans les datacenters

OpCore, filiale d’iliad en charge des datacenters, investira 2,5 milliards d’euros pour accroître ses capacités en ressources de calcul IA. Un partenariat avec Infravia doit permettre le déploiement de plusieurs centaines de mégawatts supplémentaires à court terme, avec un développement progressif sur plusieurs sites européens.

Scaleway met à disposition 5 000 GPUs pour l’IA

Scaleway, filiale cloud d’iliad, renforce son offre de calcul avec 5 000 GPUs de dernière génération destinés à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA. Des entreprises comme Mistral AI, H et Photoroom utilisent déjà ses infrastructures. Scaleway propose également un accès à des modèles open-source comme Llama (Meta) ou Deepseek dans un environnement cloud européen.

Un assistant IA accessible aux abonnés Free

Free s’associe à Mistral AI pour intégrer un assistant IA dans son offre mobile. Les abonnés Free bénéficieront d’un accès gratuit à Chat Pro, la version avancée de l’assistant IA de Mistral, pendant un an.

Kyutai investit dans la recherche open-source en IA

Iliad participe au financement de Kyutai, laboratoire de recherche en IA fondé en 2023, avec un apport de 100 millions d’euros. Kyutai a récemment présenté Hibiki, un modèle de traduction simultanée qui restitue la voix et le rythme du locuteur, entraîné pour le passage du français à l’anglais.

Hugging Face dévoile « Open Deep Research », un agent IA open-source conçu en 24 heures

Les chercheurs de Hugging Face ont lancé « Open Deep Research », un agent d’IA open-source développé en seulement 24 heures. Ce projet vise à rivaliser avec les performances de Deep Research d’OpenAI, en proposant une alternative transparente et accessible à la communauté.

ISAI Expansion III atteint son hard cap de 300M€

ISAI Expansion III, le fonds de Tech Growth / Tech Buyout d’ISAI, a clôturé sa levée à 300 millions d’euros, dépassant son objectif initial de 250M€. Ce troisième véhicule d’investissement cible les PME et ETI rentables de la Tech avec une approche hybride entre croissance et buyout.

Le fonds a attiré un large éventail d’investisseurs, avec 60 % de nouveaux entrants, notamment des fonds de fonds (Eurazeo, Flexstone Partners, Swen Capital Partners), des entités publiques (Bpifrance, Fonds Européen d’Investissement) et des family offices. La moitié des engagements proviennent d’investisseurs historiques.

Pierre Martini, Directeur Général d’ISAI Expansion, souligne que cette levée a permis d’élargir la communauté d’entrepreneurs-souscripteurs d’ISAI, qui compte désormais 500 membres. Jean-David Chamboredon, Président d’ISAI, insiste sur l’ambition du fonds de maintenir des performances de top quartile au niveau européen.

TikTok négocie une coentreprise aux États-Unis pour apaiser Washington

Le PDG de TikTok, Shou Chew, aurait rencontré des responsables de la Maison-Blanche la semaine dernière pour proposer une coentreprise avec des investisseurs américains, selon le Wall Street Journal. Ce projet inclurait une direction et un conseil d’administration majoritairement basés aux États-Unis, avec une supervision renforcée de la sécurité des données.

JD Vance, vice-président et ex-investisseur en capital-risque, pilote les discussions pour l’administration Trump.

Microsoft propose 5 000 $ par livre pour entraîner l’IA

Microsoft a offert 5 000 dollars par titre à HarperCollins pour utiliser ses livres dans l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. Les auteurs recevraient 50 % de cette somme. L’accord s’inscrit dans un contexte de tensions croissante entre créateurs et acteurs de l’IA sur la rémunération des contenus utilisés pour nourrir leurs datasets d’entraînement.

Christie’s organise sa première vente aux enchères d’art IA, sous le feu des critiques

Christie’s lancera le 20 février sa première vente aux enchères dédiée aux œuvres générées par intelligence artificielle. Une initiative inédite sur le marché de l’art, qui suscite des tensions. Des critiques dénoncent une mise en avant d’outils d’IA entraînés sur des œuvres d’artistes sans leur consentement, ravivant le débat sur les droits des créateurs face aux modèles génératifs. Christie’s n’a pas précisé les critères de sélection des œuvres ni les modalités de rémunération des artistes impliqués.

Eutelsat et SES sous pression face à Starlink et à la dette

De nombreux investisseurs s’inquiètent de la situation des opérateurs satellites européens Eutelsat et SES, confrontés à une montée de l’endettement et à la concurrence accrue de Starlink. Le réseau de SpaceX, qui compte déjà plus de 6 000 satellites couvrant environ 130 pays, capte une part croissante du marché des communications satellitaires.

Eutelsat, fragilisé par l’intégration de OneWeb, et SES, en quête de nouveaux relais de croissance, peinent à rivaliser avec l’expansion rapide des constellations privées.

Klarna vise une IPO aux États-Unis en avril 2025, valorisation estimée à 15 milliards de dollars

La fintech suédoise Klarna prépare son introduction en Bourse aux États-Unis en avril 2025, avec une valorisation pouvant atteindre 15 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. L’annonce officielle de ses plans pourrait intervenir dès mars.

Anduril prépare une levée de 2,5 milliards de dollars sur une valorisation de 28 milliards

La société de défense Anduril est en discussions pour lever jusqu’à 2,5 milliards de dollars, avec une valorisation cible de 28 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Founders Fund mènerait le tour avec un engagement d’1 milliard de dollars.

Anduril, spécialisée dans les technologies de défense autonomes, a vu son chiffre d’affaires doubler en 2024 pour atteindre environ 1 milliard de dollars.

