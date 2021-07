Pourquoi les startups cherchent-elles à décrocher le label B Corp ?

Né il y a quinze ans aux États-Unis, le label B Corp (Benefit Corporation) se démocratise en France et en Europe. Dans l’écosystème numérique, de plus en plus d’entreprises cherchent à le décrocher, ce qui n’est pas une mince affaire. En effet, il nécessite de passer par un processus long et exigeant lors duquel il est demandé à l’entreprise de répondre à plus de 200 questions sur des thématiques comme la gouvernance, les collaborateurs, les clients ou encore l’environnement.

Après avoir fourni ses réponses, l’entreprise doit obtenir plus de 80 points pour décrocher un label qui certifie qu’elle a un impact sociétal et environnemental positif. Autrement dit, il s’agit de prouver que l’entreprise a intégré les enjeux sociaux, sociaux et environnementaux à son modèle économique et à ses objectifs. Avec une telle certification, l’idée est ainsi de montrer que l’entreprise est non seulement bénéfique pour ceux qui la font prospérer mais aussi pour ceux qui utilisent ses services, et donc la société.

13 start-up certifiées B Corp en France

Avec B Corp, les entreprises qui tentent de décrocher ce label veulent montrer qu’elles sont capables de concilier les exigences RSE et rentabilité. Il s’agit d’un défi dans le temps puisque cette certification n’est pas éternelle. Elle n’est valable que trois ans et à l’issue de cette période, les entreprises sont réévaluées. Et il n’est pas question de se reposer sur ses lauriers. En effet, il faut améliorer ses performances et donc obtenir un meilleur score à chaque fois pour conserver le label B Corp.

A ce jour, 120 entreprises ont décroché cette certification en France, dont 13 start-up. Parmi elles, on retrouve notamment Shine, Ouihelp ou encore Omie & Cie. Ces dernières ont issues du fonds XAnge, qui attache de plus en plus d’importance au label B Corp, au point de même avoir entamé le processus pour le décrocher. Et pour cause, ce précieux sésame est un critère de performance qui attire de plus en plus le regard des investisseurs.

Cyril Bertrand, Managing Partner chez XAnge, nous livre explique pourquoi :