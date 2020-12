Jérémie Rosselli, DG France et BeNeLux de la néobanque allemande N26, fait le point sur les différents acteurs du marché des néobanques et leurs axes de développement pour se différencier. La banque est l’un des derniers secteurs à ne pas avoir été consolidé. En France, il y a 300 banques, en Allemagne il y en a 1500 et en Etats-Unis, 6000. « Il y aura un mix entre les acteurs traditionnels qui auront été capables de se réinventer et de nouveaux acteurs. Proposer des innovations pertinentes sera le facteur différenciant », met en avant Jérémie Rosselli.

En mai 2020, N26 a annoncé l’extension de 100 millions de dollars de sa série D pour porter cette dernière à 570 millions de dollars. Débutée en janvier 2019 avec un investissement de 300 millions de dollars mené par Insight Venture Partners, l’opération avait été une première fois élargie l’été dernier avec 170 millions de dollars supplémentaires injectés dans la FinTech allemande. Au total, avec près de 800 millions de dollars levés depuis sa création, la société basée à Berlin est désormais valorisée à hauteur de 3,5 milliards de dollars. « Les objectifs de cette levée sont d’investir dans l’innovation pour nous différencier par rapport aux autres acteurs. Nous souhaitons également accélérer aux États-Unis et nous lancer au Brésil », explique-t-il.

N26 termine cette année 2020 sans heurts. « La crise a eu peu d’impact négatif sur notre business. Nous avons commencé l’année avec 1 million de clients et nous la terminons avec 1,8 million. N26 est même rentable en France », revendique Jérémie Rosselli.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jérémie Rosselli, DG France et BeNeLux de N26 :

