[PRE SEED] 8 millions d’euros pour SPORE.BIO une startup qui veut détecter les agents pathogènes au moyen du machine learning

Dans un contexte oula sécurité et la qualité des produits de consommation sont devenues des enjeux primordiaux, la startup SPORE.BIO souhaite s’intégrer sur l’échiquier avec une nouvelle approche dans le secteur de la détection des agents pathogènes. Cette startup technologique répond à un problème critique : la lenteur et l’inefficacité des méthodes traditionnelles de tests de qualité. Ces processus, souvent longs et coûteux, impliquent généralement l’envoi d’échantillons à des laboratoires externes, avec des délais pouvant aller de cinq à vingt jours pour obtenir des résultats. Dans un processus où chaque heure compte, cette attente non seulement retarde l’identification et la gestion des contaminations potentielles, mais représente également un risque significatif pour la santé publique et un cout financier pour les entreprises.

En apportant une solution technologique avancée, basée sur le machine learning, pour la détection quasi instantanée des bactéries directement sur les sites de production, SPORE.BIO offre un outil puissant pour améliorer radicalement la traçabilité, la transparence et la réactivité dans la gestion de la qualité et de la sécurité des produits. Cela représente non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un changement de paradigme dans la manière dont les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques abordent la question cruciale de la sécurité des consommateurs.

1 an après sa création, SPORE.BIO annonce un tour de table de 8 millions d’euros en phase de Pre-Seed. Ce tour de financement a été mené par Local Globe, suivi de EmergingTech Ventures, No Label Ventures, la Famille C (Clarins Family Office), Better Angle, et de personnalités influentes telles que Mehdi Ghissassi de Google DeepMind, et Roxanne Varza de Station F.