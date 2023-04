[Pré-seed] L’agence Web3 Renaissance lève 1 million d’euros auprès de Founders Future

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Après avoir fondé la NFT Factory, qui réunit plus de 120 professionnels du secteur, Adrien Ohannessian et Alexis Delamare Deboutteville lancent en 2021 l’agence Renaissance, qui vise à accompagner les artistes comme les marques dans la création d’expériences pour leur communauté dans l’univers du Web3.

L’entreprise accélère son développement avec une levée de fonds d’un million d’euros réalisée auprès de Founders Future, Bpifrance et de business angels dont Sébastien Borget (The Sandbox), Guillaume Gibault (Le Slip Français), Bilal El Alamy (Pyratz Lab) ou encore Antoine de Tavernost (Auditoire).

« Quand il y a eu une crise de confiance sur le Web3 et les cryptos, nous nous sommes dit qu’il serait bien de s’entourer de gens de confiance », explique Adrien Ohannessian. « Le marché est parti dans tous les sens, les gens achetaient des NFT sans savoir pourquoi. De notre côté, chaque NFT racontait une histoire. Nous avons donc voulu gagner la confiance d’investisseurs et de partenaires identifiés dans le Web3 et dans le Web2 ».

Renaissance, qui compte parmi ses clients des sociétés comme Renault, Evian, Dom Pérignon, Tag Heuer ou encore Universal Music ambitionne de recruter et d’attaquer de nouveaux marchés, sur de nouveaux pays ou de nouvelles verticales.

