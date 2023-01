[Pré-série A] MoneyTrack lève 2 millions d’euros pour sa plateforme de gestion d’avance de frais de santé

Avancer les frais de santé n’est pas toujours évident, en particulier lorsque l’on est à l’étranger et qu’ils représente des sommes importantes C’est l’un des problèmes que résout Moneytrack en permettant aux assurances santé d’effectuer une dispense d’avance de frais grâce à une digitalisation accrue de la gestion de la relation avec leurs assurés, avec notamment un outil de paiement, une plate-forme de gestion des droits et des engagements de paiement auprès des professionnels de santé couplée à un outil de lutte contre la fraude, ou encore unconnecteur à l’écosystème gérant les diverses normes du marché (IDB/CLC, Visiodroits, DRE etc …)

« Notre métier est de flécher les transactions, contrôler que l’argent soit bien utilisé dans le bon univers et dans les bonnes conditions contractuelles », explique Christophe Doré le fondateur de Moneytrack. « Notre activité s’est principalement tournée vers l’assurance santé. Notre solution permet d’effectuer une dispense d’avance de frais. » MoneyTrack s’applique également à la gestion du crédit à la consommation et aux subventions publiques fléchées.

Particularité technique, Moneytrack utilise la technologie Blockchain pour notamment piloter les interactions entre les différents acteurs. Ainsi les programmes de monnaie dirigée sont matérialisés par des contrats sur une blockchain Tezos privée MoneyTrack©, une solution qui allie confidentialité des transactions et rapidité de leur confirmation. L’irrévocabilité de l’historique des opérations est quant à elle assurée par un engagement (commitment) sur la blockchain Tezos publique grâce à un séquestre différé des transactions.

Pour accélérer son développement en Europe, MoneyTrack lève 2 millions d’euros . Ce tour de table a été réalisé auprès de ses actionnaires historiques (Truffle Capital et ALM Innovation le CVC d’AG2R La Mondiale), et du fonds d’investissement ACCURAFY4. Au total, la startup a levé près de 7,5 millions d’euros depuis son lancement en 2018.

La startup ambitionne désormais d’accélérer en Europe. « Nous nous sommes ouverts récemment au marché des Français expatriés à l’international », poursuit Christophe Doré. MoneyTrack opère depuis l’année dernière en Espagne et au Portugal pour les assurés de Swisslife et prévoit de s’étendre en Italie, Allemagne, Benelux et UK.

Retrouvez l’interview complète de Christophe Doré, CEO de MoneyTrack :