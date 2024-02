PROBABL sort du bois / Coup de sang chez BYTEDANCE / TEMU investit 3 milliards de dollars aux US.

🎂  Bon anniversaire à Verena GLADIATOR (XING), Jean Pascal Szelerski (Allez UP), Thomas Hauchecorne (BETCLIC), Vincent RAIMBAULT (MUTO), Julien Lemarchand (MOBIUSPACK)

A peine 2024 fĂŞtĂ©n nous engageons le mois de fĂ©vrier, voici un petit rĂ©capitulatif de l’actualitĂ© de FRENCHWEB.FR

Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Janvier confirme le retour à notre audience précovid depuis septembre 2023, merci pour votre assiduité! et à notre petite équipe qui vous concocte tous les jours notamment cette matinale qui nous fait lever très tot quotidiennement.

Ce mois ci nous avons lancĂ© la version 2 de notre sĂ©lection des meilleures solutions pour le dĂ©veloppement de vos projets: TOOLBOX, avec l’arrivĂ©e de Benchmark, notation, avis client. Un bon moyen de faire de la lead gen tout en ayant une forte visibilitĂ© sur FRENCHWEB.FR

DATAROOM: LA base de donnĂ©es des entreprises tech françaises: activitĂ©, organigramme, marchĂ©, financement. 2000 sociĂ©tĂ©s sont rĂ©fĂ©rencĂ©es et leurs donnĂ©es s’enrichissent chaque jour. Accessible en français et fin du trimestre en anglais pour promouvoir notre Ă©cosystème auprès des VC Ă©trangers.

FW 500: Un palmarès désormais découpé en 4: START (29 février), SCALE (28 mars), GROWTH (25 avril), EXPANSION (27 juin)

Il n’aura de 500 que le nom car nous devrions largement dĂ©passer les compteurs pour certaines catĂ©gories. Pour vous assurer que votre sociĂ©tĂ© est en lice, il suffit de vĂ©rifier sa prĂ©sence dans la dataroom sur cette page (https://dataroom.frenchweb. fr/liste-des-societes) ou de nous la signaler.

Nos deux channels WHATSAPP, le premier pour une info brut de décoffrage en avant première et le second pour découvrir des supers jobs (ok tres exécutifs)

C’est aussi la pĂ©riode oĂą nous engageons de nouveaux partenariats, si vous souhaitez dĂ©velopper notoriĂ©tĂ©, leadgen, recruter, discutons en c’est le moment! Mathieu et moi mĂŞme seront ravis de vous aider, on a un petit formulaire de contact pour cela.



BREAKING NEWS:

PROBABL sort du bois

Probabl, une startup qui se prĂ©sente comme “à mission de souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique” et spinoff de l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numĂ©rique), annonce son lancement. PROBABL a pour but d’industrialiser des outils open source pour la science des donnĂ©es et l’intelligence artificielle. Elle se concentre spĂ©cialement sur la commercialisation de solutions et services basĂ©s sur scikit-learn, une bibliothèque open source reconnue pour la science des donnĂ©es, qui bĂ©nĂ©ficie de plus de 45 millions de tĂ©lĂ©chargements par mois Ă l’international.

DirigĂ©e par Yann Lechelle, un entrepreneur connu de la French Tech et ancien directeur gĂ©nĂ©ral de Scaleway, l’Ă©quipe de Probabl inclut des figures notables telles que Camille Troillard, GaĂ«l Varoquaux (Directeur de Recherche Ă Inria), Olivier Grisel (co-fondateur de scikit-learn), ainsi que des membres du consortium scikit-learn et Fabien Gandon (Directeur de Recherche Ă Inria), spĂ©cialiste du transfert de technologies en web sĂ©mantique.

PROBABL repose sur une gouvernance et un actionnariat d’amorçage avec un triple actionnariat: un collège d’actionnaires publics (l’État via le dispositif French Tech SouverainetĂ© et Inria via Inria Participations), un collège d’actionnaires privĂ©s (le fond Costanoa Ventures spĂ©cialisĂ© en solutions open source) et un collège des collaborateurs individuels.

20 startups sélectionnées au One to One Retail E-Commerce Monaco

L’édition 2023 du village startups à l’évènement des décideurs One to One Retail E-Commerce Monaco, du 12 au 14 mars, mettra en avant 20 startups prometteuses du secteur E-COMMERCE. Pour la 13e édition de ce rendez-vous, 2 000 participants et 180 sociétés partenaires sont attendus. Ces start ups, choisies après un appel à candidatures, présenteront leurs innovations devant un public de professionnels lors de sessions de pitch.

Parmi elles, Getinside (marketplace de retail media), Pimster (plateforme de rétention client via produits), Sline (solution SaaS pour la location), Squadded (plateforme de social commerce), Trajaan (intelligence de recherche marketing), et Trygr (solution E-Retail Media). Pour la gestion des données et l’IA, on retrouve Fruggr (analyse de l’empreinte environnementale du numérique), LiveCrew (optimisation des ventes en boutiques), Meelo (solution omnicanale antifraude), Newtone (IA pour le contenu marketing), Screeb (gestion des retours clients), et Thank-You Analytics (solution pour les équipes acquisitions). Les plateformes e-commerce sont représentées par Kamino Retail (SaaS retail media) et Usave (vente d’invendus). En logistique, les nominées incluent Baback (gestion des retours), Elyn (réduction des remboursements), Mobiuspack (colis réemployable), Pickme (réseau de voisins-relais), et Welco (application communautaire pour e-commerces). Enfin, KillBills propose une digitalisation du ticket de caisse.

TEMU lance une offensive publicitaire de 3 milliards de dollars aux États-Unis

La place de marché en ligne chinoise, a lancé une campagne publicitaire de près de 3 milliards de dollars aux USA, défiant directement Amazon sur son terrain. Propriété de PDD Holdings, TEMU s’est rapidement imposé parmi les plus grands annonceurs en ligne américains, aux côtés d’Amazon, Target et Walmart, en mettant en avant des produits bon marché expédiés depuis la Chine.

Cependant, malgré une croissance fulgurante et 70 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis, Temu ne détient que 1 % du marché américain de l’e-commerce, loin derrière les 40 % d’Amazon. Les analystes s’interrogent sur la durabilité de cette stratégie coûteuse, tandis que Temu affirme ajuster ses dépenses publicitaires en fonction des performances et des connaissances sur chaque marché. Malgré les préoccupations concernant la qualité des produits, Temu continue de rivaliser sur les délais de livraison et impacte les coûts publicitaires pour les autres groupes d’e-commerce.

TECHCRUNCH réduit ses effectifs

Le média Tech historique détenu par Yahoo, annonce la fin de son produit d’abonnement TC+, lancé en 2019, et licencie environ 8 membres de son équipe dans le cadre d’une restructuration plus large. Le media met également fin aux tribunes émanant de contributeurs externes, qui devront désormais passer par la régie publicitaire pour diffuser leur propagande.

Les licenciements interviennent dans un contexte de réductions d’effectifs généralisées dans le secteur des médias US, avec des coupes similaires chez Business Insider et Sports Illustrated. La fin de TC+ reflète une tendance plus large de l’offre abonnements, alors que les éditeurs réévaluent l’équilibre entre la publicité et les revenus de la part des lecteurs. TECHCRUNCH prévoit de renforcer son offre éditoriale et de se concentrer davantage sur les reportages inédits et les contenus sponsorisés.

La consommation énergétique du minage de cryptomonnaies sous surveillance

L’Administration d’Information énergétique des États-Unis (EIA) a annoncé son intention de surveiller la consommation électrique des entreprises de minage de cryptomonnaies opérant sur le territoire américain. Dès la semaine prochaine, l’EIA débutera une enquête auprès de certains mineurs de bitcoins, lesquels seront tenus de fournir des détails sur leur consommation d’énergie, suite à une demande de collecte de données d’urgence autorisée le 26 janvier par le Bureau de Gestion et du Budget.

Cette initiative vise à examiner l’évolution de la demande énergétique pour le minage de cryptomonnaies, à identifier les zones géographiques de forte croissance, et à quantifier les sources d’électricité utilisées pour répondre à cette demande. Cette mesure intervient dans un contexte de critiques croissantes à l’égard des mineurs de monnaies numériques, en raison de la consommation d’énergie de leurs opérations et de leur impact sur les réseaux électriques ainsi que les émissions de carbone.

Encadrer l’utilisation des modèles de langage ?

Face à l’imperfection des réponses fournies par les grands modèles de langage (LLMs), des experts en informatique préconisent la mise en place de garde-fous pour en limiter l’usage en entreprise. Une étude d’Anthropic souligne la capacité de ces IA à être entraînées pour tromper, illustrant la nécessité de circonscrire leur application à des cas spécifiques et surveillés. Des incidents récents, comme la manipulation de LLMs pour générer du code malveillant ou l’altération de données d’entraînement pour protéger des œuvres d’art, accentuent les préoccupations autour de la fiabilité de ces technologies. Malgré l’enthousiasme pour le potentiel transformatif de l’IA générative, 30 % des leaders interrogés par Deloitte expriment une incertitude quant à son adoption.

Parmi les stratégies recommandées figurent l’utilisation des LLMs pour reformuler plutôt que répondre directement, la vérification systématique des données générées par IA, la présaisie de réponses approuvées et l’alignement des modèles sur des fonctions spécifiques pour éviter les abus.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR