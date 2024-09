PROBABL: vers une accélération de l’IA et de la science des données grâce à une levée de fonds de 5,5 M€

PROBABL annonce une levée de fonds stratégique de 5,5 millions d’euros via des bons de souscription convertibles. Cette levée inclut la participation d’investisseurs clés tels que Mozilla Ventures, Apertu Capital, ainsi qu’un soutien important de l’État via le dispositif French Tech Souveraineté. Cette somme permettra à PROBABL de poursuivre sa mission : « Own your Data Science », en soutenant la croissance et l’innovation dans la science des données et le machine learning.

Une mission alignée sur les valeurs open source

PROBABL s’inscrit dans la continuité de la communauté open source, notamment avec scikit-learn, l’une des bibliothèques de machine learning en Python les plus populaires. La startup s’engage à promouvoir une IA de confiance et des technologies accessibles, en restant fidèle à l’esprit de collaboration de la communauté. La levée de fonds a également permis d’élargir le cercle d’actionnaires, incluant des core-developers, des data scientists de renom, ainsi qu’un champion olympique.

🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? 🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? N'hésitez pas à nous contacter

En tant qu’opérateur officiel de scikit-learn, PROBABL a annoncé le lancement de son premier programme de certification scikit-learn, prévu pour le quatrième trimestre 2024. Cette initiative vise à promouvoir l’excellence en science des données, en garantissant que les professionnels certifiés possèdent des compétences conformes aux standards de l’industrie.

Acqui-hiring et expansion de l’équipe avec MnemotixL’une des étapes majeures de la croissance de PROBABL est l’acqui-hiring de Mnemotix, qui permettra de sécuriser des talents clés dans le domaine de l’apprentissage automatique à partir de données complexes. Nicolas Delaforge, cofondateur de PROBABL et Mnemotix, a exprimé son enthousiasme face à cette synergie, qui renforcera la capacité de l’entreprise à innover tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Un futur axé sur l’innovation produit

PROBABL prévoit de lancer son premier MVP plus tard cette année, un outil compagnon conçu pour améliorer le travail des data scientists dans la phase pré-MLOps. Ce produit, en développement avec des partenaires de conception, vise à simplifier et rationaliser le processus de machine learning. Les entreprises intéressées pourront rejoindre le programme de test bêta pour participer au développement de cette solution.

Une gouvernance originale

Dirigée par Yann Lechelle, entrepreneur connu de la French Tech et ancien directeur général de Scaleway, l’équipe de Probabl inclut des figures notables telles que Camille Troillard, Gaël Varoquaux (Directeur de Recherche à Inria), Olivier Grisel (co-fondateur de scikit-learn), ainsi que des membres du consortium scikit-learn et Fabien Gandon (Directeur de Recherche à Inria), spécialiste du transfert de technologies en web sémantique.

PROBABL repose sur une gouvernance et un actionnariat d’amorçage avec un triple actionnariat: un collège d’actionnaires publics (l’État via le dispositif French Tech Souveraineté et Inria via Inria Participations), un collège d’actionnaires privés (le fond Costanoa Ventures spécialisé en solutions open source) et un collège des collaborateurs individuels.