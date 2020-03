Product Asset Management : la clé pour accélérer le développement de nouveaux produits

Face aux nouvelles attentes des consommateurs, lancer de nouveaux produits rapidement est devenu essentiel pour les marques d’aujourd’hui. Le Product Asset Management permet d’optimiser chaque étape du processus de conception et de développement d’un produit.

Pour les industries de la mode, de l’agroalimentaire ou de la grande distribution, anticiper les nouvelles tendances est devenu essentiel. Et pourtant, accélérer le développement produit reste une utopie pour un grand nombre des entreprises de ces secteurs.

La gestion des ressources numériques produits (ou Product Asset Management – PAM) a récemment vu le jour. Cette approche innovante des opérations de développement, de lancement et de marketing permet de développer de nouveaux produits plus rapidement et de réduire les délais de commercialisation. Le PAM consiste à rendre le contenu produit disponible à l’échelle de l’entreprise afin d’optimiser chaque étape du processus de conception et de développement d’un produit, de la sélection des matériaux à la création de bases d’information pour le service client.

En quoi consiste exactement le Product Asset Management ? Voici quelques explications pour vous aider à y voir plus clair.

La réussite du PAM commence par le DAM

De nombreuses entreprises s’appuient déjà sur des systèmes de gestion des ressources numériques (DAM – Digital Asset Management) pour créer et lancer de nouveaux produits. Les solutions de Product Lifecycle Management (PLM) et Product Information Management (PIM) sont également utilisées dans cette optique.

Un système de DAM moderne se présente comme une solution complète sur le long terme, offrant une vision globale des ressources numériques (photos, vidéos, fichiers 3D, etc.). En s’intéressant au rôle des ressources numériques sur l’ensemble du cycle de vie du produit, on comprend rapidement l’intérêt de ces solutions. Des matériaux aux informations nécessaires par le service client en passant par les échantillons ou encore les photographies, les contenus numériques jouent un rôle essentiel dans l’ensemble des étapes du cycle de développement produit.

Mais encore faut-il que l’ensemble de ces informations soient facilement accessibles aux équipes impliquées dans le processus de création. Et c’est là que se trouve la limite des solutions traditionnelles et l’intérêt pour le Product Asset Management.

Une meilleure transmission de l’information

Que votre activité dépende d’ingrédients, de formules, de tissus ou de composants, l’obtention de cycles de conception plus courts commence par une meilleure gestion des matériaux utilisés pour créer vos produits. Des informations qui sont souvent difficiles à trouver.

Prenons l’exemple d’un fabricant d’articles de sport : Les équipes en charge du design d’un produit n’arrivent pas forcément à trouver les textures associées aux différents matériaux. Les nouveaux formats comme les cartes de textures 3D ne sont souvent pas gérés par les solutions de DAM traditionnelles. Résultat, ils sont souvent stockés dans des systèmes isolés et difficilement accessibles.

Les systèmes traditionnels de l’entreprise répertorient le nom, la couleur et le fournisseur d’un matériau, mais impossible de savoir quelles textures sont disponibles pour chaque marque et/ou chaque saison. Les designers doivent alors se baser sur les noms des textures ou sur de longs processus de création d’échantillons pour se faire une idée du rendu final de chaque produit.

Le PAM permet de donner cette information aux designers, avec des visuels qui leur permettent de travailler dans les meilleures conditions. Ainsi, en permettant la gestion des nouveaux formats de ressources comme les cartes de textures 3D et autres types d’objets complexes générés grâce à la numérisation 3D, les équipes peuvent désormais transposer chaque composant (boutons et fermetures Éclair par exemple) dans des environnements de travail complets, permettant aux designers de tester les couleurs et les matériaux.

Bien plus, le PAM propose de connecter les sources d’information sous une interface unifiée et contextualisée permettant aux équipes de disposer d’une vision globale des matériaux disponibles afin d’être plus innovants et plus rapides.

La modernisation des processus de création

Les workflows de conception produit reposent sur de nombreuses itérations et varient selon les secteurs.

Par exemple, dans le domaine de la mode, les créateurs s’appuient sur des listes pour sélectionner leurs tissus et autres matériaux. Ils passent ensuite aux prototypes, présentés à un petit nombre avant d’être montrés au reste de l’entreprise puis d’être proposés aux clients. Mais les listes de matériaux sont souvent gérées manuellement, rarement à jour et incomplètes, manquant de visuels et d’informations sur les volumes. Une approche à la fois chronophage et inefficace qui explique la volonté des entreprises de s’appuyer sur d’autres modèles.

Les échantillons physiques sont efficaces, mais placent les designers et les équipes produits en situation de décalage. Souvent, lorsque le prototype est prêt pour révision (généralement en quelques semaines), d’autres modifications ont déjà été demandées ou un matériau donné n’est plus disponible. De nouveaux échantillons doivent être commandés et implémentés, et le prototype doit ensuite être contrôlé. Bien plus, les grossistes sont parfois contraints d’effectuer des modifications supplémentaires. Réalisées à ce stade, ces modifications ont d’importantes conséquences sur la rentabilité des produits et leur délai de commercialisation.

En permettant la digitalisation des prototypes en format 3D, une solution de PAM permet aux entreprises d’accélérer la création de prototypes et de mettre en place des cycles de conception plus efficaces et agiles. Elle offre un suivi complet des bibliothèques de matériaux et des informations pertinentes en matière de coût, de disponibilité et de visuels, permettant aux designers de travailler plus efficacement.

Les fichiers de design peuvent rester associés à leurs données contextuelles et conservés dans leur format d’origine mais ils peuvent également être distribués dans d’autres formats afin d’être révisés et validés par des personnes n’ayant pas accès aux outils de conception. Et grâce aux workflows automatisés et configurables ainsi qu’aux fonctionnalités d’annotation intégrées, les cycles de validation sont plus courts et plus efficaces.

Des possibilités illimitées

Quelle que soit l’étape, le développement d’un produit s’appuie sur l’information. Lorsque ce processus mise efficacement sur la collaboration, la coopération et le partage d’informations, les gains de productivité sont évidents. Ces conditions sont souvent requises pour créer un produit apprécié par les clients et une expérience qui leur donne envie de revenir. Créer la prochaine tendance nécessite de répondre rapidement aux envies des consommateurs mais optimiser une seule étape du cycle de vie créatif n’est pas suffisant, et peut même compliquer le travail des autres équipes.

Dans les processus traditionnels de création et de conception, le contenu passe d’une étape à une autre, sans s’accompagner du contexte associé. Les solutions de DAM sont souvent limitées aux équipes Marketing et ne sont pas forcément accessibles aux autres équipes, créant des silos d’information. Les entreprises dépensent des fortunes pour très peu de résultats : des processus de révision/validation chronophages, des recherches inefficaces et des versions mal gérées.

Les solutions de PAM vont au-delà du DAM traditionnel afin de reconnecter l’information produit à son contexte. Ces plateformes sont conçues pour s’adapter aux processus de conception et de développement, intégrer le contenu provenant des systèmes existants et favoriser une collaboration transparente entre les différentes équipes et à toutes les étapes du cycle de vie créatif. Des possibilités infinies et un délai d’exécution plus court que jamais sont proposés.

