Produits vs Plateformes : Comprendre les différences et choisir la bonne approche pour votre startup

Choisir entre un produit et une plateforme

En tant que chef de produit, la décision de construire un produit ou une plateforme dépendra de plusieurs facteurs, tels que la taille de votre marché, la complexité de votre solution et vos objectifs stratégiques à long terme.

Si vous ciblez un marché spécifique avec une solution relativement simple, un produit peut être la meilleure approche. Cependant, si vous ciblez un marché plus vaste avec une solution plus complexe, une plateforme peut être la meilleure approche.

Lors de la décision de construire un produit ou une plateforme, il est également important de considérer le niveau de personnalisation et d’extensibilité dont vos clients peuvent avoir besoin. Si vos clients exigent un haut degré de personnalisation et de flexibilité, une plateforme peut être la meilleure approche.

Enfin, il est important de prendre en compte vos objectifs stratégiques à long terme. Si vous souhaitez construire un écosystème dynamique de solutions tierces autour de vos capacités principales, une plateforme peut être la meilleure approche. Cependant, si vous vous concentrez principalement sur la fourniture d’une solution autonome à un marché spécifique, un produit peut être la meilleure approche.

En fin de compte, la décision de construire un produit ou une plateforme dépendra d’une variété de facteurs, et il n’y a pas de réponse universelle. En tant que chef de produit, il est important de prendre en compte attentivement les besoins de vos clients, la taille de votre marché et vos objectifs stratégiques à long terme avant de prendre une décision.

Plateforme en tant que produit AKA la troisième voie

En plus des différences entre les produits et les plateformes, il convient également de noter qu’il existe une troisième approche parfois appelée « plateforme en tant que produit ».

Dans cette approche, une entreprise construit une plateforme initialement destinée à permettre à d’autres de créer leurs propres solutions, mais comprend également un ensemble d’applications ou d’outils préconstruits qui peuvent être utilisés comme solution complète.

Cette approche permet à une entreprise de fournir à la fois l’extensibilité d’une plateforme et la facilité d’utilisation d’un produit, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises qui souhaitent fournir une solution flexible tout en répondant aux besoins des clients qui préfèrent une solution complète.

Cependant, il est important de noter que cette approche peut être difficile à exécuter correctement, car elle nécessite de trouver un équilibre délicat entre la fourniture d’une solution complète et la possibilité de personnalisation et d’extensibilité. Comme pour toute décision de produit ou de plateforme, il est important de prendre en compte attentivement les besoins de vos clients et les objectifs stratégiques à long terme de votre entreprise avant de décider de suivre une approche de plateforme en tant que produit.

L’approche de la plateforme en tant que produit est un mélange des approches du produit et de la plateforme, offrant le meilleur des deux mondes. L’entreprise construit une plateforme qui permet aux développeurs tiers de créer leurs propres solutions, mais elle inclut également un ensemble d’applications ou d’outils préconstruits qui fournissent une solution complète. En faisant cela, l’entreprise offre la flexibilité et l’extensibilité d’une plateforme, tout en répondant aux clients qui préfèrent une solution complète.

Un excellent exemple de l’approche de la plateforme en tant que produit est Salesforce. Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud qui offre une gamme d’outils et de services pour gérer les interactions avec les clients, les ventes et le marketing. Salesforce permet aux développeurs tiers de créer leurs propres applications et intégrations sur la plateforme, ce qui en fait une solution extensible qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques des différentes entreprises. Cependant, Salesforce propose également une gamme d’applications et d’outils préconstruits qui offrent une solution complète pour les entreprises qui souhaitent une solution CRM clé en main.

Un autre exemple est Slack. Slack est une plateforme de messagerie qui fournit une gamme d’outils et de services de communication pour les entreprises. Bien que Slack soit principalement une plateforme qui permet aux développeurs de créer leurs propres intégrations et applications, elle comprend également une gamme d’intégrations et de fonctionnalités préconstruites qui en font une solution complète pour les entreprises qui souhaitent un outil moderne de messagerie et de collaboration.

L’approche de la plateforme en tant que produit est un moyen puissant de fournir une solution flexible et extensible tout en répondant aux clients qui préfèrent une solution complète.

Cependant, il peut être difficile à exécuter correctement, car il nécessite de trouver un équilibre délicat entre la fourniture d’une solution complète et la possibilité de personnalisation et d’extensibilité. Comme pour toute décision de produit ou de plateforme, il est important de prendre en compte attentivement les besoins de vos clients et les objectifs stratégiques à long terme de votre entreprise lors de la décision de poursuivre une approche de plateforme en tant que produit.

En résumé

En conclusion, comprendre la différence entre un produit et une plateforme est un concept important à saisir pour les chefs de produit. Bien que les produits et les plateformes soient conçus pour apporter de la valeur aux clients, ils représentent des approches fondamentalement différentes pour créer et fournir des solutions. En considérant attentivement les besoins de vos clients, la taille de votre marché et vos objectifs stratégiques à long terme, vous pouvez prendre une décision éclairée sur la construction d’un produit ou d’une plateforme. Avec la bonne approche, vous pouvez fournir des solutions précieuses qui répondent aux besoins de vos clients et aider votre entreprise à croître et à prospérer.

Si vous souhaitez approfondir le sujet , je vous suggère de lire ces trois livres :