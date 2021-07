PropTech: PriceHubble lève 29 millions d’euros auprès de Digital+ Partners

La startup suisse PriceHubble lève 29 millions d’euros en série B auprès de Digital+ Partners, Latitude Ventures et TX Ventures, avec la participation des investisseurs historiques SwissLife et btov/Helvetia Venture Fund. Basée à Zurich, la startup ambitionne de conquérir l’Europe et l’Asie.

Fondé en 2016 par Stefan Heitmann et Markus Stadler, PriceHubble développe une solution d’estimation et d’analyse immobilière à destination des professionnels de l’immobilier et de la finance (agents immobiliers, banques, courtiers, promoteurs, bailleurs, etc). Basée sur le big data et le machine learning, la solution leur permet d’estimer et d’analyser rapidement les immeubles pour faire un choix éclairé lors de sa gestion, son acquisition ou sa cession.

« Notre objectif est d’offrir aux professionnels de l’immobilier les solutions les plus fiables et précises possible, répondant au mieux à leurs problématiques métier : conseiller leurs clients particuliers lors d’une acquisition, analyser en détail un bien immobilier, suivre la valeur d’un patrimoine, ou encore déterminer un prix de vente optimal », commente Loeiz Bourdic, directeur de PriceHubble France.

Accélérer son expansion en Europe et en Asie

Présent dans 9 pays (Suisse, France, Allemagne, Autriche, Japon, Pays-Bas, Belgique, République tchèque et Slovaquie), PriceHubble ambitionne d’étoffer sa suite de solutions et d’accélérer son expansion, notamment en Europe et en Asie. L’entreprise emploie à ce jour plus de 130 collaborateurs à travers ses bureaux à Zurich, Paris et Berlin.

« En opérant déjà avec succès dans neufs pays, nous sommes convaincus que PriceHubble est très bien positionnée pour devenir le leader international dans la catégorie des solutions d’analyse pour l’immobilier résidentiel », estime Patrick Beitel, Directeur-Associé et co-fondateur de Digital+ Partners. « L’entreprise a toutes les composantes pour attirer les meilleurs talents et accélérer son expansion ».

PriceHubble : les données clés

Fondateurs :Stefan Heitmann et Markus Stadler

Création : 2016

Siège social : Zurich, Suisse

Secteur : PropTech

Activité : solution d’estimation et d’analyse immobilière

Financement : 29 millions d’euros en série B auprès de Digital+ Partners, Latitude Ventures et TX Ventures, avec la participation des investisseurs historiques SwissLife et btov/Helvetia Venture Fund.