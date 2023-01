Quelle est l’histoire de Compuserve?

CompuServe est l’un des premiers fournisseurs de services en ligne américains, fondé en 1969 par Jeff Wilkins et Dr. John R. Goltz. Initialement conçu comme un service de gestion de données pour les entreprises, CompuServe a élargi son offre pour inclure des services en ligne pour les consommateurs, tels que l’accès à des forums de discussion, des jeux en ligne et des informations en temps réel.

Au fil des années, CompuServe a continué à développer son portefeuille de services en ligne, en s’associant avec de nombreuses entreprises pour fournir des services tels que des informations financières, des services de courrier électronique et des contenus en ligne. Cependant, avec l’émergence de l’Internet à large bande et la concurrence croissante de fournisseurs tels qu’AOL, CompuServe a connu des difficultés à maintenir sa croissance et sa position sur le marché.

En 1998, CompuServe a été acheté par America Online (AOL), qui a intégré les services de CompuServe dans son offre globale de services en ligne. Bien que CompuServe ne soit plus un nom familier pour les consommateurs, il est considéré comme un pionnier dans l’industrie des services en ligne et l’un des premiers fournisseurs de services en ligne pour les consommateurs.