Quelle est l’histoire de Geocities?

Geocities est un service de hébergement de sites Web créé en 1994 par David Bohnett et John Rezner. Il a été l’un des premiers services à permettre aux utilisateurs de créer leurs propres sites Web gratuits.

Au fil des ans, il est devenu l’un des plus grands réseaux de sites Web personnels en ligne, avec des millions d’utilisateurs.

Geocities était connu pour ses « quartiers » thématiques, où les utilisateurs pouvaient créer des sites Web sur des sujets spécifiques, tels que la musique, les animaux de compagnie, etc. Cela a créé une communauté en ligne diversifiée et dynamique, avec des millions de pages Web personnelles et de petits sites commerciaux. Les utilisateurs de Geocities ont également été des pionniers en matière de création de contenu en ligne, avec des animations, des images GIF et d’autres éléments visuels innovants sur leurs pages Web.

En 1999, il a été racheté par Yahoo! pour 3,57 milliards de dollars mais son utilisation a commencé à décliner à mesure que les services de blogs et de réseaux sociaux devenaient plus populaires. En 2009, le service a été fermé.