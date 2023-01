Connaissez vous l’histoire de Techcrunch?

TechCrunch est un site web de technologie et de nouvelles d’entreprise qui a été fondé en 2005 par Michael Arrington, un avocat et entrepreneur. TechCrunch est devenu rapidement un site de référence pour les nouvelles et les analyses sur les startups, les investissements en capital-risque et la technologie en général.

TechCrunch a été acquis par AOL en 2010 pour un montant estimé à 25 millions de dollars, ce qui a permis au site de continuer à grandir et à étendre sa couverture des tendances les plus importantes de la technologie.

TechCrunch est connu pour son style de journalisme axé sur les startups, sa couverture en profondeur de la technologie et sa participation active à la scène technologique de la Silicon Valley. Le site est devenu une source fiable d’informations sur les tendances technologiques les plus récentes et les plus importantes, et a joué un rôle important dans la couverture de certaines des plus grandes histoires technologiques de ces dernières années.

Aujourd’hui, TechCrunch est un site de premier plan de la technologie et de la nouvelle d’entreprise, avec des millions de lecteurs uniques par mois et une présence en ligne et en personne à travers le monde, y compris des événements tels que les conférences TechCrunch Disrupt.