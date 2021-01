L’actualité à retenir

Cette semaine sera dévoilé le nouveau classement du Next40. Un classement réalisé par Bercy pour mettre en avant les 40 entreprises françaises technologiques en hyper croissance. L’occasion pour nous de revenir avec les entreprises du next 40 de cette année sur l’impact de ce classement en termes de réputation mais surtout sur les retombées business en France et à l’étranger. Et pour cela, nous avons échangé avec Charles Egly, co-fondateur de Younited Credit. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard sur la Tech internationale

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous passerons par Dubaï pour vous expliquer le concept d’une nouvelle tour en préparation. On ira aussi aussi à Rome où l’ambiance n’est pas au beau fixe avec Tik Tok et on posera finalement nos bagages en Floride où un record vient d’être battu !

Le boom du podcast se poursuit et s’accélère

Nous poursuivons l’émission avec le regard de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une chronique spéciale « Podcasts ». Acast, une société suédoise qui fournit l’hébergement, la monétisation et le soutien à la croissance des podcasts, a dévoilé des chiffres d’audience pour le dernier trimestre 2020. Cette entreprise a analysé les pratiques d’écoute qui montrent une grande appétence des français pour le média podcast.

Entre ce dernier trimestre et la période précédente, le nombre d’écoutes sur Acast a notamment augmenté de 36 %. Cette plate-forme revendique 3,8 millions d’auditeurs uniques par mois de podcasts natifs soit une augmentation de 40% par rapport au troisième trimestre de l’année 2020. La monétisation s’installe également dans le monde des podcasts professionnels avec des revenus qui dépendent : à 55 % de la publicité audio, à 42 % du parrainage (qui a augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent) et à 3% du contenu de marque (dit « brand content »).

Mais quelles questions se poser pour évaluer un projet de podcast pour sa TPE-PME ? Ou encore, comment aider des restaurateurs localement à traverser la crise grâce à l’audio ?

