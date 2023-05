25 millions d’euros pour propulser WORLDIA, la scale-up française qui réinvente les voyages sur mesure

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La scale-up française Worldia annonce la cloture d’une levée de fonds de série B de 25 millions d’euros. Après une première levée de fonds en 2019, cette nouvelle injection de capital permettra à l’entreprise de continuer à développer sa solution de voyage connecté.

Lors de ce tour de table, Worldia a su convaincre trois nouveaux investisseurs majeurs – Crédit Mutuel Innovation, Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et FrenchFounders – qui partagent la vision ambitieuse de l’entreprise pour l’avenir du secteur du voyage. Les investisseurs historiques Red River West, CapHorn et RAISE Ventures ont également réaffirmé leur confiance en Worldia en participant significativement à cette nouvelle levée de fonds.

Après une reprise remarquable dans le contexte post-Covid, Worldia souhaite désormais accélérer son expansion en mettant l’accent sur trois enjeux stratégiques majeurs.

Worldia s’est spécialisée dans les voyages sur mesure, fondée en 2013. Elle opère sa propre plateforme et se développe également en marque blanche ou grise pour d’autres entreprises. Au départ, Worldia travaillait principalement avec des acteurs de l’industrie du voyage tels que des tours opérateurs et des agences de voyages physiques. Aujourd’hui, elle collabore avec 2 000 à 2 500 agences en France sur un total de 4 000 et prévoit de couvrir 70% des agences françaises dans les 12 à 18 mois à venir.

Au fil du temps, d’autres types d’acteurs ont trouvé un intérêt dans les offres proposées par Worldia. L’entreprise s’est ainsi mise à travailler avec des acteurs du e-commerce tels que Veepee et Cdiscount, qui souhaitaient proposer des expériences de voyages sur mesure sans avoir les compétences nécessaires pour les opérer. En plus de cela, Worldia collabore avec des prestataires finaux comme des compagnies hôtelières et aériennes, ainsi que des entreprises de location de voitures qui souhaitent également offrir la possibilité aux voyageurs de construire un voyage sur mesure depuis leur plateforme.

Worldia ambitionne de développer sa présence à l’international. Après de bons résultats sur les marchés allemand, belge et espagnol au cours des 18 derniers mois, la scale up a développé des tests aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui se sont avéré suffisament concluant pour que Worldia accélère son déploiement en Europe et en Amérique du Nord.

Worldia considère être doté d’une technologie suffisament innovante pour réussir à accroitre son chiffre d’affaires et viser le milliard d’euros dans les années à venir. La société entend renforçer la connectivité avec des partenaires tiers pour enrichir son offre produit, en développant de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle, en automatisant les tâches et en proposant de nouveaux services innovants.

Grégoire Pasquet, cofondateur de Worldia, déclare : « Avec cette nouvelle levée de fonds, nous nous donnons les moyens de poursuivre notre mission : transformer durablement l’industrie du tourisme grâce à notre solution de voyage connecté. Notre croissance post-Covid a démontré que nous répondons aux nouveaux besoins des clients, en rendant l’expérience de voyage fluide et agréable. »