Qui est Steve Case?

Steve Case est un entrepreneur américain et investisseur en capital-risque. Il est surtout connu en tant que cofondateur et ancien PDG d’AOL (America Online), l’un des premiers fournisseurs d’accès Internet pour les consommateurs. Sous sa direction, AOL est devenu l’un des plus grands fournisseurs de services Internet au monde avec des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Après avoir quitté AOL, Steve Case a continué à s’engager dans divers projets de développement économique et d’investissement, notamment en tant que fondateur de Revolution LLC, un fonds de capital-risque axé sur l’investissement dans les entreprises en démarrage. Il est considéré comme un pionnier dans l’industrie du développement des technologies et un leader influent dans l’écosystème entrepreneurial américain.