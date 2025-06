Realyze Ventures : la deeptech de la construction a enfin son fonds spécialiste avec 50 millions d’euros

Longtemps absente des radars du capital-risque, la tech dédiée à la transformation des secteurs du bâtiment, de l’immobilier et des métiers artisanaux entre dans une nouvelle phase. Lancement officiel de Realyze Ventures, fonds spécialisé basé à Cologne, qui réalise un premier closing à 50 millions d’euros pour financer les startups européennes engagées dans la décarbonation, la digitalisation et la résilience de l’environnement bâti.

Dans un contexte où la construction reste l’un des plus gros émetteurs de CO₂, Realyze Ventures revendique une ambition sectorielle forte, en investissant dans des technologies capables de redéfinir les standards du « built world », depuis les matériaux jusqu’aux infrastructures connectées, en passant par les outils numériques des artisans.

« Ce n’est pas une question d’opportunités de niche, mais de transformation profonde », affirme Fabian Lenz, Managing Director chez Goldbeck, l’un des investisseurs du fonds. « Le bâtiment, l’industrie de la construction et les métiers spécialisés jouent un rôle décisif dans la performance climatique de l’Europe et sa compétitivité globale. »

Autour de la table, un mix représentatif des forces du secteur, Art-Invest Real Estate, Cordes & Graefe KG, Goldbeck, MOMENI, ZECH, ainsi que plusieurs family offices de renom et un investisseur institutionnel issu de la banque européenne. Tous parient sur la même conviction, seule une alliance structurée entre capital, expertise terrain et exécution industrielle permettra aux meilleures solutions de franchir l’échelle.

Le fonds s’appuie sur une plateforme écosystémique mêlant startups, groupes industriels et réseaux métiers. « Nous combinons capital stratégique et capacité d’exécution opérationnelle », précise Manfred Heid, cofondateur de Realyze Ventures. « Ce premier closing pose les fondations d’un écosystème capable de transformer durablement l’immobilier et la construction en Europe. »

Plus qu’un fonds d’investissement, Realyze Ventures veut imposer un nouveau standard,celui d’un capital à la fois ciblé, engagé et orienté solution. Une approche résolument sectorielle, à rebours des modèles généralistes qui peinent à capter les spécificités opérationnelles des métiers de la construction et du bâtiment. En ligne de mire : la réduction des émissions, l’interopérabilité énergétique, l’automatisation des processus et l’industrialisation des métiers qualifiés.

Le fonds Realyze Ventures, basé à Cologne, a été fondé par Tim Fischer, Manfred Heid, Stefan Läufer, David Nadge et Kai Panitzki, anciens de BitStone Capital et MOMENI Ventures. Ensemble, ils revendiquent plus de 40 investissements réalisés et plus de 120 millions d’euros de capital déjà gérés. Le fonds, qui cible exclusivement les startups technologiques européennes dans les secteurs de l’immobilier, du BTP et des métiers spécialisés, annonce un premier closing à 50 millions d’euros, avec l’ambition de poursuivre sa levée dans les mois à venir.