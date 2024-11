RECOVR lève 1,1 million d’euros pour aider les PME à réduire les délais de paiement de leurs factures client.

Recovr, Fintech fondée en 2018, propose une solution SaaS dédiée à la gestion des comptes clients. Conçue pour les PMEs et les entreprises du mid-market, la plateforme simplifie le suivi des paiements et automatise des tâches critiques, comme les relances et la gestion des litiges. L’outil se distingue par sa connectivité avec des partenaires stratégiques tels que des avocats et huissiers, offrant une gestion intégrée des comptes clients.

Depuis 2022, Recovr a mis en place une stratégie de repositionnement pour répondre aux besoins des entreprises à forte volumétrie de factures. Cette transition s’est traduite par une croissance notable, avec des revenus récurrents multipliés par huit et un panier moyen en hausse. Parmi les facteurs de ce succès, un partenariat clé avec Cipal Schaubroeck, qui a permis d’équiper plusieurs municipalités belges en marque blanche, démontre l’adaptabilité de la solution à des contextes variés.

Aujourd’hui, Recovr compte plus de 1 000 utilisateurs répartis dans des entreprises en Belgique, France et Luxembourg. Ces utilisateurs bénéficient d’un outil pensé pour réduire les délais de paiement et optimiser les processus de gestion des comptes clients.

Recovr annonce avoir levé 1,1 million d’euros dans un tour de financement mené par FINANCE & INVEST BRUSSELS, avec la participation des réseaux BEANGELS et LESTUD, ainsi qu’Alessandro Mazzocchetti, CFO de ODOO. Ce financement soutiendra son expansion sur le marché français, en consolidant ses bases pour une croissance européenne à long terme.