Rénovation énergétique : Effy lève 20 millions d’euros auprès de Felix Capital

En France, plus de 7,2 millions de logements seraient concernés, considérés comme des “passoires thermiques”, selon l’ONRE. Alors que la France et l’Europe ont fixé des objectifs dans le domaine de la rénovation énergétique, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise française Effy, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, lève 20 millions d’euros auprès de Felix Capital.

Lancée en 2008 par Frédéric Utzman, Effy, qui déploie une offre de travaux pour les particuliers, réalise aujourd’hui sa première levée de fonds. L’entreprise revendique 3 600 artisans partenaires, 100 000 chantiers de rénovation énergétique réalisés chaque année en France et un volume d’affaires de 800 millions d’euros.

« Le marché de la rénovation énergétique est estimé à 30 milliards d’euros en France d’après l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Un marché qui a doublé depuis 2006 et qui devrait croître, poussé notamment par la volonté européenne de réduire la consommation d’énergie », explique Frédéric Utzman, CEO d’Effy.

Depuis 2019, l’entreprise a investi plus de 50 millions d’euros dans le développement de sa plateforme technologique et la création de sa marque. Effy ambitionne désormais d’accélérer et de poursuivre ses investissements dans sa marque et sa plateforme Tech. Elle prévoit, à terme, de s’étendre à l’internationale.

Retrouvez l’interview complète de Frédéric Utzman, fondateur et CEO d’Effy: