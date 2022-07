Zendesk Forum Paris : L’art de réinventer la relation client

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

En collaboration avec FrenchWeb, la société qui donne les moyens aux entreprises d’exceller dans le service client partout et pour tous, Zendesk a organisé un évènement sur un thème essentiel : l’art de réinventer la relation client. Un événement riche autour des enjeux et de la révolution autour de la relation client, apportant un regard inédit sur les nouveaux usages.

Au programme :

une conférence sur les grands enjeux de la relation client 2022 présentée par Sophie Pietremont, Marketing Director South EMEA et Chams Ejjaouani, directeur marketing EMEA chez Zendesk;

une interview de Céline Lazorthes, figure emblématique de l’entrepreneuriat au féminin en France, pour nous parler de son deuxième projet Resilience Care au micro de Richard Menneveux, CEO de FrenchWeb;

un échange entre Keyrus, partenaire de Zendesk, et Bpifrance au sujet d’un projet de parcours client TPE 100% digitale;

une présentation des nouveautés de la plateforme Sunshine de Zendesk;

et enfin, une discussion sur le Web 3.0 dans l’art et le luxe avec Frédéric Montagnon, co-fondateur d’Arianee.

Pour rappel, Zendesk accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement et ce dès leur lancement pour qu’elles deviennent des champions de l’expérience client. Avec plus de 5 000 employés qui accompagne plus de 100 000 marques de toutes tailles dans le monde, Zendesk accompagne notamment des jeunes fleurons tels que Back Market, Nickel, Salto, ManoMano, Invivo et Withings.