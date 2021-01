Réseaux sociaux: plus de 4 milliards d’utilisateurs dans le monde, un chiffre en augmentation

Plus de 53% des habitants de la planète possèdent un compte sur un réseau social, un chiffre en augmentation de près d’un demi-milliard (+13%) lors d’une année marquée par une explosion des usages numériques sur fond de crise sanitaire, selon un rapport publié mercredi. Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux atteint 4,2 milliards, estime ainsi l’agence We Are Social, qui publie chaque année, en partenariat avec le spécialiste des réseaux sociaux Hootsuite, une compilation de différentes études sur les tendances du numérique.

Chacun « socionaute » utilise en moyenne 8 réseaux sociaux différents, mais le premier d’entre eux reste incontestablement Facebook, avec 2,7 milliards d’utilisateurs au troisième trimestre 2020. Son audience vieillit cependant depuis plusieurs années. Plus largement, le nombre d’internautes a augmenté en 2020 de 7,3% et atteint 4,7 milliards de personnes, un chiffre qui varie selon les sources entre 4 et 5 milliards. Le taux de pénétration de 59,5% parmi la population mondiale cache toutefois d’importantes disparités: plus de 90% en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest et du Nord, mais de 24% à 62% selon les régions d’Afrique (dont le nombre d’internautes augmente le plus vite), et 68% dans l’est de l’Asie, qui représente près du quart du nombre total d’internautes.

L’Inde est le réservoir le plus important de croissance pour le numérique avec 1,1 milliard de personnes encore non connectées. Dans le monde, les internautes sont connectés en moyenne 6 heures et 54 minutes par jour, et ils passent 2h25 sur les réseaux sociaux, à comparer avec une durée moyenne de 3h24 devant la télévision. Sur le web, Google et sa filiale YouTube occupent les deux premières places des sites les plus visités. Selon le rapport, le marché global annuel de la publicité en ligne s’élève désormais à 355,6 milliards de dollars (en croissance de 6,5% sur un an), dont 152,7 milliards pour les publicités sur les moteurs de recherche, et 97,7 milliards de dollars pour celle sur les réseaux sociaux.