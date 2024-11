TCHAP, le message n’est pas encore bien passé / REVOLUT passe le cap des 50 millions de clients / Les levées de fonds du jour

🎂 Bon anniversaire à Alice Zagury (The Family) et Thierry Vandewalle (WIND)

🌟 A la une 🌟

🎯 Revolut franchit 50 millions de clients dans le monde

Revolut annonce avoir dépassé les 50 millions de clients, dont 10 millions au Royaume-Uni. Avec 10 millions de nouveaux utilisateurs en 2024, l’entreprise consolide sa position de leader en Europe. Ses innovations incluent les eSIM pour réduire les frais de roaming, RevPoints, un programme de fidélité paneuropéen, et Wealth Protection pour une sécurité renforcée.

H, startup spécialisée en intelligence artificielle agentique, annonce le lancement de Runner H, son premier agent cloud conçu pour automatiser des tâches complexes via le web. Associé à H-Studio, outil d’automatisation à grande échelle, Runner H vise à démocratiser l’automatisation universelle grâce à des agents capables de naviguer sur toutes les interfaces graphiques.

Lors des conférences SC24 à Atlanta et Quantum Technologies à Lisbonne, EuroQCS-France, porté par GENCI et le CEA, annonce un accès à distance anticipé à un ordinateur quantique photonique de 6 qubits développé par Quandela. Cette initiative prépare le déploiement en 2025 du superordinateur quantique photonique Lucy, un système de 12 qubits intégré au centre TGCC du CEA et au supercalculateur Joliot-Curie de GENCI. Cet accès, accompagné de l’outil Perceval, vise à familiariser la communauté de recherche européenne avec les applications de l’informatique quantique photonique.

📱Le gouvernement adopte Tchap et Signal pour ses communications

Visiblement le message n’est pas passé du temps du gouvernement d’Elisabet Borne, c’est au tour du gouvernement Barnier de rappeler les règles en matière de messagerie. Ainsi il est demandé de remplacer Telegram par Tchap, l’application maison, et Signal pour les échanges externes non sensibles. Olvid, dont l’adoption est plus difficile au sein des administrations, reste recommandée pour les communications les plus critiques.

⚡ EN BREF ⚡

De son coté, N26 atteint la rentabilité pour la première fois, avec des prévisions de revenus bruts de €440M en 2024, IPO en préparation

pour la première fois, avec des prévisions de revenus bruts de en 2024, IPO en préparation Databricks prévoit une levée de €6.4-8.2B , visant une valorisation de €56B pour financer le rachat d’actions d’employés.

, visant une valorisation de pour financer le rachat d’actions d’employés. Opera et Spotify : Une intégration musicale intuitive permet de gérer musique, podcasts et livres audio dans le navigateur Opera One R2, avec trois mois d’essai gratuit pour Spotify Premium.

💰LEVEES DE FONDS 💰

Formal lève €6.4M pour sécuriser les données d’entreprise. Le tour, mené par THRIVE CAPITAL, accueille également Y COMBINATOR et des figures clés de l’industrie.

lève pour sécuriser les données d’entreprise. Le tour, mené par THRIVE CAPITAL, accueille également Y COMBINATOR et des figures clés de l’industrie. Twenty lève €4.7M en Seed, menée par RUNA CAPITAL, avec la participation des fondateurs de HUBSPOT, FRONT, CAL.COM, SENTRY et PHOTOROOM. La startup développe un CRM open-source innovant, renforcé par une communauté dynamique de 280 contributeurs actifs sur GitHub.

lève en Seed, menée par RUNA CAPITAL, avec la participation des fondateurs de HUBSPOT, FRONT, CAL.COM, SENTRY et PHOTOROOM. La startup développe un CRM open-source innovant, renforcé par une communauté dynamique de 280 contributeurs actifs sur GitHub. Arenametrix , spécialiste des solutions CRM et Data pour les secteurs culturel et sportif, lève €8M auprès de REFLEXION CAPITAL et NEWFUND. Rentable depuis 2020, l’entreprise ambitionne un ARR de €20M d’ici cinq ans, tout en poursuivant son expansion européenne et sa stratégie de croissance externe.

, spécialiste des solutions CRM et Data pour les secteurs culturel et sportif, lève auprès de REFLEXION CAPITAL et NEWFUND. Rentable depuis 2020, l’entreprise ambitionne un ARR de €20M d’ici cinq ans, tout en poursuivant son expansion européenne et sa stratégie de croissance externe. Moonvalley lève €65M en Seed pour développer des outils vidéo génératifs, soutenus par GENERAL CATALYST et KHOSLA VENTURES.

lève en Seed pour développer des outils vidéo génératifs, soutenus par GENERAL CATALYST et KHOSLA VENTURES. SuperAnnotate lève €34M pour perfectionner ses outils d’annotation et d’entraînement d’IA. Le tour est mené par SOCIUM VENTURES.

lève pour perfectionner ses outils d’annotation et d’entraînement d’IA. Le tour est mené par SOCIUM VENTURES. Enfabrica lève €107M pour accélérer la production de puces GPU réseau de pointe.

lève pour accélérer la production de puces GPU réseau de pointe. Oura atteint une valorisation de €4.8B après avoir levé €71M pour développer son anneau intelligent de suivi de santé.

🤝 ACQUISITIONS 🤝

Robinhood acquiert TradePMR pour €280M afin d’élargir son offre en gestion de patrimoine et de renforcer ses services destinés aux gestionnaires d’actifs.

🏃‍♂️MOUVEMENTS 🏃‍♂️

Alice Chaillan rejoint le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

rejoint le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Christine Choquel devient Global CIO chez Accor.

devient Global CIO chez Accor. Valentin Napoli est nommé Directeur d’Epitech Nantes.

est nommé Directeur d’Epitech Nantes. Marie Bornes Breuzon devient Directrice de la communication interne et RSE chez Ardian.

devient Directrice de la communication interne et RSE chez Ardian. Anne-Sophie Huet prend la direction marketing verticale Retail, Luxury et CPG Europe chez Valtech.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR 📖