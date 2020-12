Boudées par les investisseurs français, certaines startups doivent se tourner vers l’international

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Les investisseurs français évitent les levées des entreprises à risque

Pour poursuivre cette semaine Spéciale Fintech, cette émission sera consacrée au financement des Fintech pour comprendre leurs spécificités et leurs besoins en financement. Pour cela, notre journaliste Laetitia Lienhard a échangé avec Pascal Gauthier, CEO de Ledger, pour comprendre d’un point de vue interne les besoins en financement d’une fintech. « Les investisseurs français évitent les gros tours de financement sur les entreprises à risque qui ne sont pas connues ou dont la technologie est peu connue. Cela pousse les entreprises à se tourner vers les investisseurs internationaux », déplore Pascal Gauthier. Ledger a levé 60 millions d’euros en janvier 2018 auprès de Draper Esprit, Draper Venture Network, Korelya Capital, FirstMark Capital et Cathay Innovation.

Ensuite, nous avons échangé avec Kamel Zeroual, Partner au sein du fonds d’investissement Serena Capital pour comprendre leur thèse d’investissement sur les Fintech. Le fonds d’investissement a notamment investi dans la fintech Ibanfirst en 2018 lors d’un tour de table de 15 millions d’euros. « Aujourd’hui , il y a un vrai sujet autour du legacy des banques, ce qui représente une opportunité pour les start-up financières », explique Kamel Zeroual.

Composé de 600 fintech, l’écosystème français est en maturation. « Il y a beaucoup d’activités de fusion-acquisition dans le secteur des fintech ce qui encourage les fonds d’investissement à se tourner de plus en plus vers elles », met en avant Kamel Zeroual.

Le commerce en ligne : 103 milliards d’euros en France

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, une spéciale « Paiements en ligne » avec quelques statistiques clés sur le paiement dématérialisé en 2020 en France. Comment améliorer son tunnel de paiement sur un site de vente en ligne ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.