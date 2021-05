Retail: le Français Ankorstore lève 84 millions d’euros auprès de Tiger Global et Bain Capital

Alors que les commerces devraient rouvrir leurs portes partout en France le 19 mai prochain, la marketplace B2B Ankorstore lève 84 millions d’euros en série B auprès de Tiger Global et Bain Capital Ventures, avec la participation des investisseurs historiques Index Ventures, Global Founders Capital, Alven et Aglaé Ventures. La startup parisienne, qui ambitionne de soutenir les petits commerçants face aux standards imposés par les géants du e-commerce comme Amazon, avait déjà levé 25 millions d’euros en série A en décembre dernier, et 6 millions d’euros en novembre 2019 lors de son lancement.

Fondé en 2019 sous l’impulsion de Pierre-Louis Lacoste, Nicolas d’Audiffret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin, tous les quatre issus du monde du retail avec des expériences respectives chez Etsy, A Little Market et Vestiaire Collective, Ankorstore a su trouver sa cible. La marketplace entend faciliter les échanges entre les marques et commerçants indépendants, et ainsi promouvoir des boutiques en mal de notoriété à travers toute l’Europe.

La plateforme permet notamment aux commerçants de sélectionner des produits parmi des milliers de marques afin d’enrichir leur offre, ainsi que de « sourcer » des marques tendances françaises et européennes qui ne sont pas commercialisées par les géants du e-commerce ou de la grande distribution. La marketplace représente aussi l’occasion pour les jeunes marques de distribuer facilement leurs produits dans des boutiques à travers toute l’Europe. La startup revendique à ce jour un portefeuille de 5 000 marques pour quelques 50 000 retailers.

«Le contexte a fait en sorte que les magasins indépendants ont besoin d’un soutien financier pour adapter leur offre»

« Le contexte actuel, dont les mesures de fermeture des commerces non essentiels, a fait en sorte que les magasins indépendants ont besoin d’un soutien financier et d’outils souples pour adapter rapidement leur offre », commente Nicolas D’Audiffret. « Ankorstore a accompagné les détaillants pendant les périodes de confinement afin de les aider à contrôler étroitement leur flux de trésorerie, à être plus réactifs et à optimiser la gestion de leurs stocks. »

La période a en effet été propice pour la startup qui a su proposer une solution aux commerçants indépendants très impactés par la crise du Covid-19. L’activité d’Ankorstore a par ailleurs triplé au cours des quatre premiers mois de 2021 malgré, les fermetures temporaires de la moitié des détaillants affiliés à la plateforme. L’entreprise a déjà expérimenté la réouverture des commerces au Royaume-Uni où elle est également présente, et a vu les achats tripler sur la plateforme.

« La crise de la COVID-19 a démontré la résilience de notre modèle », commente Nicolas Cohen, co- fondateur d’Ankorstore. « Malgré la fermeture de la plupart des magasins en Europe, nous avons continué notre croissance au cours des 6 derniers mois. Après notre levée de fonds en décembre 2020, nous avons conquis de nouveaux marchés en Europe et, en à peine cinq mois, nous opérons sur quatorze marchés, la majorité de nos revenus sont générés hors de France. Nous allons nous développer au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède pour mieux servir nos clients ».

Ankorstore : les données clés

Fondateurs : Pierre-Louis Lacoste, Nicolas d’Audiffret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : Retail

Activité : marketplace B2B pour faciliter les échanges entre les marques et les petits commerçants

Financement : 84 millions d’euros en série B auprès de Tiger Global et Bain Capital Ventures, avec la participation des investisseurs historiques Index Ventures, Global Founders Capital, Alven et Aglaé Ventures.