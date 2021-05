[Webinar] Application mobile pour informer et engager les collaborateurs: bénéfices et bonnes pratiques

Alors que le mobile est devenu la norme pour s’informer, beaucoup d’entreprises peinent à passer le cap et s’appuient encore sur des intranets dont l’expérience mobile est souvent limitée ou décevante. Les collaborateurs qui ne disposent pas d’une adresse mail professionnelle n’ont eux souvent même pas accès à cet intranet. Une application mobile pour informer, mais aussi engager les collaborateurs, recevoir le feedback du terrain, constitue une alternative logique. Mais tout n’est pas si simple. Faut-il développer l’application ou faire appel à un éditeur ? Peut-on avoir sa propre application personnalisée ? Que doit-elle contenir ? Quid des téléphones personnels et des collaborateurs sans adresse email pro ? Jean-Louis Bénard, CEO de Sociabble, qui depuis 7 ans accompagne plus de 300 entreprises comme AG2R, Coca-Cola European Partners, Edenred, Vinci Energies sur ces enjeux, vous propose d’apporter son éclairage. Dans ce webinar vous découvrirez : Les critères d’arbitrage entre développement spécifique et solution éditeur

Les bénéfices d’une application brandée aux couleurs et nom de l’entreprise

Le scope fonctionnel idéal de ce type d’application : informer, mais aussi engager

Le positionnement d’une telle application par rapport à l’intranet, aux outils collaboratifs et aux applications métier

L’onboarding des collaborateurs sans adresse email professionnelle

