SALESFORCE se prépare pour Agentforce / Minerais de sang : la tech face à ses responsabilités / Meta condamnée à 251 millions d’euros

Minerais de sang : la tech face à ses responsabilités

L’exploitation illégale des minerais en RDC, surnommés « minerais de sang », continue de financer des groupes armés responsables de graves violations des droits humains. Depuis avril 2024, la rébellion du M23 contrôle la zone stratégique de Rubaya, générant plus de 270 000 euros par mois via des taxes illégales sur la production, selon l’ONU. Ces minerais, indispensables à l’industrie high-tech, sont exportés clandestinement, notamment via Kigali. Alors que près de deux millions de Congolais ont été déplacés depuis 2021, les entreprises technologiques, dont Apple, sont appelées à renforcer leur vigilance sur leurs chaînes d’approvisionnement, au risque de voir leur responsabilité engagée dans cette crise humanitaire majeure.

Lire notre article Minerais de sang : les responsabilités des géants de la tech sous les projecteurs

SALESFORCE recrute 2 000 commerciaux pour vendre ses solutions IA. L’entreprise renforce ses équipes pour soutenir le lancement de la nouvelle version de Agentforce, prévue en février 2025. Cette technologie permettra à ses agents IA de traiter des requêtes complexes via Slack en s’appuyant sur les données disponibles. Déjà 9 000 candidatures ont été reçues pour ces postes.

DATABRICKS lève 10 milliards de dollars à une valorisation de 62 milliards

Databricks, spécialiste du traitement de données et de l’intelligence artificielle, a levé 10 milliards de dollars, portant sa valorisation à 62 milliards de dollars. Databricks réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,6 milliards. Son concurrent SNOWFLAKE coté au NYSE, est valorisé ce jour à 56,38 milliards de dollars.

AGAVE GAMES lève 18 millions d’euros après le succès de « Find the Cat »

Le studio turc Agave Games, spécialisé dans les jeux mobiles, a levé 18 millions d’euros en Série A, co-dirigée par Felix Capital et Balderton Capital, avec la participation de E2VC. Son jeu Find the Cat, téléchargé 10 millions de fois et générant 10 millions d’euros de revenus en trois mois, combine IA et création artistique pour produire des visuels détaillés. Cette levée porte son financement total à 25,5 millions d’euros, avec une valorisation post-money de 100 millions d’euros.

SYNTHAVO lève 4 millions d’euros pour automatiser l’identification de pièces détachées

La startup allemande Synthavo, spécialisée dans l’identification automatisée de pièces détachées via l’IA, a levé 4 millions d’euros lors d’un tour de seed mené par Samaipata et Senovo. Fondée en 2019, la société réduit de 60 % le temps nécessaire à l’identification des pièces, crucial dans des secteurs comme l’automobile et la logistique, où une heure d’arrêt coûte jusqu’à 50 000 euros. Les fonds serviront à doubler ses effectifs et à préparer son expansion européenne et américaine.

La startup chinoise Zhipu Technology a sécurisé 412 millions de dollars pour développer des services d’IA adaptés au marché local. Ce nouveau tour porte sa valorisation à 3 milliards de dollars.

Hostaway, spécialisée dans les outils pour les locations de vacances, a levé 365 millions de dollars. Sa valorisation atteint désormais 925 millions.

Parafin, startup proposant des solutions de gestion des dépenses et des prêts, a levé 100 millions de dollars en Série C, atteignant une valorisation de 750 millions.

Alibaba cède Intime Retail pour 1 milliard de dollars et enregistre une perte de 1,3 milliard. Cette vente, réalisée auprès de Youngor Fashion et de l’équipe dirigeante d’Intime, s’inscrit dans la réorganisation du groupe en six unités et le recentrage sur le e-commerce. Face à la concurrence accrue de Pinduoduo, Temu, et Douyin, Alibaba fusionne ses plateformes chinoises et internationales pour gagner en efficacité. La pression économique en Chine pèse sur les retailers, poussant Alibaba à se désengager du commerce physique.

Meta condamnée à 251 millions d’euros pour une faille de sécurité

La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 251 millions d’euros à Meta après une faille en 2018 ayant exposé les données de 29 millions d’utilisateurs, dont 3 millions en Europe. Les attaquants avaient exploité une vulnérabilité dans la fonctionnalité « Voir en tant que » pour accéder aux comptes. Meta prévoit de faire appel de cette décision.

GlobalWafers reçoit 406 millions pour des usines aux États-Unis

Le fabricant taïwanais GlobalWafers obtient 406 millions de dollars dans le cadre du CHIPS Act, pour financer des usines au Texas et au Missouri.

Taiwan en discussion avec Amazon pour l’internet satellite

Taiwan explore un partenariat avec Project Kuiper pour pallier les limites de son accord actuel avec OneWeb.