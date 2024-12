La startup LITTLE JOHN lève 1,1 million d’euros pour mettre l’IA au service des courtiers

Le marché européen du courtage en assurance, avec plus de 115 000 courtiers et 901 000 intermédiaires, se transforme sous la pression de l’innovation technologique. En France, ces professionnels gèrent 17 % des 209 milliards d’euros de primes annuelles, mais font face à des défis croissants : complexité accrue des risques, durcissement des réglementations, et concurrence des grands courtiers internationaux.

L’insurtech Little John s’attaque à ces enjeux en développant une plateforme basée sur l’intelligence artificielle générative. Conçue pour augmenter la productivité des courtiers, elle propose des outils permettant d’automatiser la collecte, l’analyse et l’enrichissement des données clients issues des documents et emails. Ces informations sont ensuite intégrées dans les formulaires, extranets de souscription ou présentations pour les assureurs. La première version bêta sera lancée en février 2025 auprès d’une communauté de testeurs.

Cette suite d’outils, disponible en mode SaaS, ne vise pas à remplacer les courtiers, mais à leur permettre de se concentrer sur la relation client et le conseil, tout en gagnant en efficacité. Little John prévoit également de créer un groupement de courtiers pour mutualiser les expertises et ressources, offrant aux petites structures les moyens de rivaliser avec les acteurs majeurs.

La startup a levé 1,1 million d’euros en pré-seed auprès de FEBE VENTURES, VESSOA PRIVATE EQUITY, LEONCARE et un pool de business angels. Ces fonds serviront à finaliser le développement de la plateforme.