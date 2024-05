SAMSUNG MEDISON veut s’offrir la startup SONIO pour 85 millions d’euros

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Créée en 2020 par Cécile Brosset Dubois et Rémi Besson, SONIO est une startup issue d’une collaboration étroite entre l’hôpital Necker-Enfants Malades et l’École Polytechnique. Sa mission est d’améliorer la santé des femmes et des enfants en développant une solution qui assiste les praticiens dans la réalisation des échographies fœtales, notamment pour le diagnostic anténatal. Grâce à l’intelligence artificielle, cet outil automatisé aide à identifier et caractériser les anomalies potentielles parmi près de 300 syndromes et plus de 700 signes prénataux, permettant ainsi de détecter en temps réel les malformations ou maladies rares.

Développée en partenariat avec l’hôpital Necker, la technologie de SONIO a obtenu le marquage CE en mai 2021,L’outil est capable de gérer pas moins de 3 fois 700 combinaisons pour un diagnostic précis en temps réel.

« Nous déployons Sonio en software, il suffit d’acheter une licence pour utiliser la solution. Les praticiens peuvent se servir de leur propre ordinateur ou disposer une tablette sur l’échographe pour l’utiliser« , explique Cécile Brosset co-fondatrice et CEO de Sonio

La startup, qui compte déjà parmi ses clients un tiers des hôpitaux français et bénéficie d’une présence dans 5 pays en Europe, ainsi qu’en Inde et au Nigeria notamment, prévoit de se lancer prochainement aux États-Unis. L’objectif principal de Sonio est en effet d’obtenir l’approbation de la FDA afin de pouvoir lancer sa solution sur le marché américain. Elle ambitionne également d’adapter sa technologie aux échographes portatifs afin de répondre aux besoins des praticiens non-experts dans les pays développés et en voie de développement.

L’une des filiales santé du groupe SAMSUNG, SAMSUNG MEDISON vient d’annoncer avoir signé un accord d’acquisition pour un montant de 85 millions d’euros. Cette opération reste soumise à l’autorisation des autorités françaises dans le cadre de la prise de participation ou d’acquisition de sociétés françaises par des industriels étrangers. Depuis sa création SONIO avait levé 28 millions d’euros notamment auprès des fonds d’investissements ONERAGTIME et ELAIA

Retrouvez l’interview complète de Cécile Brosset co-fondatrice et CEO de Sonio, au micro de Richard Menneveux.