Le grand retour de la page d’accueil / WAYVE lève 1 milliard de dollars / DOCUSIGN s’offre LEXION

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons les décès de LOUIS NAUGÈS et de CLAUDE VIRLOGEUX.

Evangeliste hors pair, Louis NAUGES prônait une informatique ouverte et accessible. Depuis plus de 40 ans, il analysait les outils, prêtait attention aux usages du numérique avec une plume vive et vulgarisatrice. De Control Data, à WIZY.IO , en passant par Elf Aquitaine et le CEA, Louis NAUGES aura marqué notre écosystème. Fun fact c’est l’inventeur du néologisme Bureautique.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

CLAUDE VIRLOGEUX, agé de 72 ans, était l’un des Journalistes spécialistes de l’Internet citoyen, il a longuement travaillé au sein de l’agence du numérique de la Région Ile-de-France (ARTESI) et fut un pionnier du développement de l’internet territorial ainsi que d’initiatives de lutte contre la fracture numérique.

Nos pensées vont à leurs familles et proches.

🎂 Bon anniversaire à Paule VELU, Gilles BABINET (CNNum), Mehdi BOUCEY (MACERTIF.COM) Gael DUVAL (MURENA), Denis COHEN (DROPCONTACT), Eric SEUILLET (LA FABRIQUE DU FUTUR), Cyril BLADIER, Jean François RUIZ (POWER ON)

+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Le grand retour de la page d’accueil

Dans un article fouillé, le New Yorker indique une tendance qui s’affirme : à mesure que les réseaux sociaux deviennent des canaux de distribution de nouvelles moins fiables, les consommateurs se tournent de nouveau vers les pages d’accueil des sites web. NILAY PATEL, rédacteur en chef du média Tech en ligne THE VERGE, décrit ironiquement son site comme « le dernier site Web sur terre ». Après une refonte en 2022 visant à dynamiser la page d’accueil avec un flux de mises à jour similaire à un fil de réseau social, The Verge a vu une augmentation de 47% de ses « lecteurs fidèles » en 2023, démontrant un renouveau d’intérêt pour ce format traditionnel. Quid du lien bleu souligné?

OCDE : Vers une IA durable et éthique

Le 3 mai, les 47 pays membres de l’OCDE ont adopté une révision de la recommandation sur l’IA, initialement émise en 2019. Cette mise à jour intègre une nouvelle définition de l’IA, enrichie fin 2023, qui inclut désormais l’objectif de durabilité environnementale. La version actualisée met l’accent sur la protection des droits humains, avec des mesures spécifiques pour contrer les risques d’usage inapproprié ou de mésusage, volontaire ou non, de ces technologies. Lors d’une réunion de 2 jours, les ministres ont aussi appelé à un plan d’action concernant l’IA et l’emploi, ainsi qu’à des orientations pour une transformation numérique bénéfique à tous, soulignant les enjeux de connectivité et de sécurité des données.

Emplois du futur : Quels métiers en plein essor pour 2024

Le 21 décembre 2023, FRANCE COMPETENCES a actualisé sa liste des métiers émergents ou en évolution pour l’année à venir. La liste pour 2024 confirme la reconduction de 23 professions déjà reconnues et enregistre 6 nouvelles spécialités pour 2 ans : développeur blockchain, pilote de ligne de production de composants et de cellules pour batteries de véhicules électriques, product builder no code, responsable green IT, technicien démonteur de batteries de véhicules électriques, technicien de maintenance de batterie de véhicules électriques. Cette initiative vise à simplifier l’accès aux formations certifiantes dans ces secteurs en développement.

Dynamiser l’Europe avec la consolidation télécom

ENRICO LETTA (député européen), dans son rapport sur le Marché Unique européen, souligne l’urgence de consolider le secteur des télécommunications pour renforcer la compétitivité européenne face aux géants américains et chinois. Actuellement fragmenté en 27 marchés distincts, ce secteur souffre d’un déficit de taille criant, limitant sa capacité à innover et à investir. Letta propose de réduire le nombre d’opérateurs, tout en protégeant les consommateurs, pour éviter une consolidation excessive. Ce rapport s’inscrit dans une démarche plus large de réforme pour éviter le déclin des télécoms des 27 par « inertie », mettant en lumière la nécessité d’agir rapidement pour adapter l’Europe aux défis contemporains.

Essor de l’IA dans l’aviation militaire : une avancée majeure mais controversée

Début mai, L’US AIR FORCE a testé avec succès le X-62A VISTA, un F-16 expérimental piloté par intelligence artificielle (IA), à la base aérienne d’Edwards, en Californie. Ce jet, qui a effectué des manœuvres complexes sous contrôle IA, pourrait marquer une révolution dans l’aviation militaire, comparable à l’introduction de la technologie furtive dans les années 1990. Cependant, l’utilisation de l’IA dans des décisions de combat soulève des inquiétudes majeures. Des experts en contrôle des armements et des acteurs de la société civile appellent à des restrictions plus strictes, craignant que l’IA ne prenne un jour des décisions « autonomes » sans consultation humaine supplémentaire.

+ EN BREF

HUGGING FACE lance LeRobot, une bibliothèque de code open-source dédiée à la robotique, suite au recrutement de Rémi Cadène, ancien scientifique chez Tesla. Ce dernier dirigera ce nouveau projet de robotique en open-source. MICROSOFT développe MAI-1, un nouveau modèle de langage AI doté d’environ 500 milliards de paramètres, qui pourrait concurrencer les modèles avancés comme le GPT-4 d’OpenAI et Google Gemini. Dirigé par Mustafa Suleyman, ex-chef de Google AI et récent PDG d’Inflection, ce projet marque une initiative majeure de Microsoft pour développer un modèle AI en interne, distinct de ses collaborations précédentes avec OpenAI. Ce modèle, actuellement en phase de développement intensif, pourrait être présenté lors de la conférence Build de Microsoft ce mois-ci. AUTONOMIA , 1er centre de recherche et d’innovation en Île-de-France dédié aux personnes en perte d’autonomie, ouvre ses portes à Ivry-sur-Seine (94). Financé par 2 millions d’EUR dans le cadre du programme SESAME Filières – France 2030, ce projet est piloté par Sorbonne Université et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Sur une superficie de 1 600 m2, le centre propose une plateforme technologique intégrée pour développer des solutions innovantes adaptées aux besoins réels des utilisateurs, en intégrant étroitement les patients dans le processus de recherche. Le RETAIL MEDIA connaître une croissance annuelle de 12 %, atteignant 140 milliards de dollars d’ici 2026. Ce canal, qui rivalisera avec la télévision, pose des défis majeurs : l’intégration de l’IA pour personnaliser l’expérience client et la gestion éthique des données. La concurrence s’intensifie, notamment pour les petits commerçants qui doivent s’adapter rapidement à cette nouvelle composante publicitaire tout en veillant à la protection de la vie privée de leurs clients. L’enjeu est de taille : réussir à innover tout en restant transparent et conforme aux normes de protection des données. D’ici 2029, la GÉNÉRATION ALPHA , née après 2010, représentera un pouvoir d’achat de 5,46 milliards de dollars. Ayant grandi à l’ère du numérique, ces jeunes consommateurs utilisent des monnaies virtuelles telles que les Robux de Roblox pour évaluer les transactions financières. Les interactions commerciales de cette génération se déroulent principalement dans des environnements en ligne, où jeux et réseaux sociaux deviennent des vecteurs d’apprentissage financier. Face à cette évolution, les entreprises dont les acteurs du e-commerce doivent adapter leurs stratégies pour capter cette clientèle. L’utilisation de L’IA GÉNÉRATIVE devient imposante à Hollywood, bien que souvent exploitée de manière discrète. Sans législation ni normes claires pour réguler son usage dans le processus créatif, les producteurs de films et de séries naviguent à vue, brouillant ainsi davantage la frontière entre réalité et fiction. Cette pratique, non révélée, a été repérée dans des productions comme le documentaire de Netflix « What Jennifer Did » et la série « True Detective » de HBO, soulevant des questions éthiques sur l’authenticité et son emploi artistique. Les téléspectateurs, en quête de transparence, pourraient à l’avenir exiger des indications claires sur le contenu généré par IA, à l’instar des avertissements sur les contenus adultes. APPLE développe actuellement une puce dédiée à l’exécution de logiciels d’intelligence artificielle dans les serveurs de centres de données. Ce projet est mené en interne sous le nom de code “Project ACDC “ AMAZON annonce son intention de doubler son investissement dans l’infrastructure cloud à Singapour, portant celui-ci à 9 milliards de dollars sur les quatre prochaines années. Cette annonce fait suite à la salve d’annonce de MICROSOFT la semaine passée dans la région ASEAN.



+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Faille majeure dans les VPN Une vulnérabilité critique nommée TUNNELVISION compromet la sécurité des applications VPN sur presque tous les systèmes d’exploitation sauf Android, révèlent des chercheurs de Leviathan Security. Découverte en 2024, mais existante depuis 2002, cette faille permet aux attaquants de rerouter le trafic internet pour l’intercepter ou le modifier, en exploitant une option du serveur DHCP (option 121). Cette attaque affecte principalement les utilisateurs connectés à des réseaux hostiles et ne peut être complètement contrecarrée que sur Android, qui ne prend pas en charge l’option 121. Les utilisateurs de Linux peuvent limiter les dégâts, mais aucune solution complète n’est disponible pour les autres systèmes. Cyberattaques et cracker dans le Larousse 2025 Le terme « cyberattaque », fréquemment utilisé mais absent du PETIT LAROUSSE, est intégré dans l’édition 2025 du célèbre dictionnaire. Malgré sa récurrence dans les actualités, notamment avec les menaces croissantes de piratage, de phishing et de ransomware, ce mot n’était pas encore officialisé dans les pages du Larousse. Avec l’arrivée des Jeux olympiques en France, la cybersécurité est plus que jamais sous les projecteurs, accentuant la pertinence de cet ajout. Le nouveau Larousse, enrichi de 150 nouveaux mots dont « cyberattaque » et « cracker », sera disponible le 22 mai. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

L’IA transforme radicalement le service client en France Selon une étude de SALESFORCE, 85% des services clients en France ont intégré ou testent l’IA, et 91% des professionnels estiment que cette technologie leur fait gagner du temps. L’étude, réalisée auprès de 5 500 professionnels du service client de 30 pays, dont 300 en France, révèle que l’adoption de l’IA par les services clients est en forte croissance. Avec 75% des organisations anticipant un impact accru sur leur chiffre d’affaires, l’IA devient un outil essentiel pour améliorer l’efficacité et la personnalisation des interactions client. En outre, 70% des équipes françaises prévoient d’augmenter leur budget, tandis que 69% s’attendent à une expansion de leurs effectifs pour faire face à une demande croissante. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

ACQUISITIONS:

DocuSign veut doper sa solution de gestion de document avec Lexion

DOCUSIGN, expert des solutions de gestion de contrats, annonce la prise de contrôle de la startup LEXION pour 165 millions de dollars. Fondée avec le soutien de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, Lexion développe des outils d’automatisation de flux de travail pour les contrats, utilisant l’IA pour améliorer la création et la négociation de documents. Avant son acquisition, Lexion avait levé 35,2 millions de dollars en capital-risque. Cette acquisition intervient alors que DocuSign, évaluée à environ 12,5 milliards de dollars, cherche à optimiser ses services en intégrant les modèles AI de Lexion à ses produits.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Record de financement pour WAYVE

WAYVE, spécialisée dans le développement de systèmes autonomes d’apprentissage pour la conduite autonome, a levé 1,05 milliard de dollars lors d’un tour de financement de série C. Cette levée de fonds, dirigée par SoftBank, représente le plus important tour de table dans le domaine de l’intelligence artificielle jamais réalisée au Royaume-Uni.

CoreWeave se renforce

COREWEAVE, spécialisée dans les infrastructures cloud GPU pour l’IA, a levé 1,1 milliard de dollars lors d’un tour de financement de Série C. Ce financement propulse la valorisation de l’entreprise à 19 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 7 milliards précédents. La levée a été dirigée par Coatue et a vu la participation de Magnetar, Altimeter Capital, Fidelity, et Lykos Global Management. Fondée en 2017 dans le New Jersey et partenaire CSP Elite de Nvidia, CoreWeave prévoit d’investir ce nouveau capital dans l’expansion de ses data centers et l’exploration de nouveaux marchés géographiques pour répondre à la demande croissante d’infrastructures spécialisées. L’entreprise, qui a évolué du minage de crypto-monnaies à un fournisseur clé pour des géants de l’IA comme Inflection AI et Mistral, continue de renforcer sa position dans le secteur.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Tibi 2 capte l’intérêt des grands industriels pour financer la tech

Le plan gouvernemental TIBI 2, lancé en 2023 pour stimuler l’investissement dans les startups Tech, attire de nouveaux acteurs majeurs : Pfizer, Merieux Development, le groupe ADP (Aéroport de Paris), la Française des Jeux et la MACSF (Mutuelle d’assurance des professionnels de santé). Cette initiative vise à collecter 10 milliards d’EUR pour soutenir des projets centrés sur la décarbonation de l’économie et les deep tech. Bien que le plan ait déjà sécurisé 7 milliards d’EUR, l’objectif final n’est pas encore atteint. Les nouveaux investissements apportent plusieurs centaines de millions d’EUR supplémentaires, éveillant l’optimisme quant à atteindre le seuil financier. Le gouvernement espère que l’élargissement des participants à Tibi 2 contribuera à dynamiser Tibi 2.

Deloitte catalyse l’innovation avec son programme d’accélération en Israël

Pour sa 7e édition, le programme d’accélérateur de DELOITTE en Israël continue de soutenir l’innovation en sélectionnant 10 startups, notamment dans les secteurs de l’IA et de la cybersécurité. Parmi elles, Cyabra développe des outils pour détecter les faux comptes et combattre la désinformation sur les réseaux sociaux, tandis que Clarity utilise l’IA pour contrer les menaces de deepfake. Prompt Security propose une plateforme sécurisée pour les applications d’IA générative dans les entreprises. LayerX améliore la sécurité des navigateurs pour protéger les données et les appareils des entreprises. Enfin, Trustmi, opérant dans la fintech de cybersécurité, renforce la sécurité des transactions financières. Ces startups bénéficient d’un mentorat axé sur la croissance sur le marché américain, avec un programme de 7 semaines incluant des sessions en ligne et en physique. Jusqu’à présent, 53 startups ont participé au programme depuis son lancement en 2020, levant collectivement plus d’1 milliard de dollars en capital-risque.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

PALANTIR indique un chiffre d’affaires de 634 millions de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 21 % sur un an, avec un bénéfice net de 106 millions de dollars.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

LUCAS BUTHION, en charge des affaires publiques chez Illiad rejoint Soitec (entreprise industrielle française qui conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs) comme lobbyiste.

AMAURY SENAUX est nommé Senior Paid Search Director chez Jellyfish, une agence de marketing digital intégrée. Avant de rejoindre Jellyfish, il a dirigé le Pôle SEA chez Keyade (GroupM – WPP) en 2022, après 7 ans chez Iprospect (Dentsu). Chez Jellyfish, il collaborera étroitement avec Benoît Coucke, VP Paid Media France.

CLAUDE SPASEVSKI rejoint Equativ en tant que Senior Vice President de l’offre Data et Retail Media, après avoir dirigé le développement commercial chez Amazon Ads et Amazon Web Services suite à l’acquisition de Sizmek par Amazon en 2019. Il travaillera sous la supervision de Teiffyon Parry, Chief Strategy Officer, pour dynamiser la croissance et les revenus des produits de retail media de l’entreprise.

FRANÇOIS TALLEC est promu vice President of Global Brand Partnerships & Business Development chez Ubisoft. Il a débuté sa carrière dans la même entreprise en 2001 comme Sales Coordinator. Au fil des années, il a gravi les échelons, assumant diverses fonctions de gestion et de direction dans les domaines des ventes, des licences et des produits de consommation pour la région EMEA, avant de s’orienter vers les partenariats marque et le transmédia à l’échelle mondiale.

PATRICK XHONNEUX Xhonneux devient Senior Vice President Global Marketing de SAS France (société experte dans le secteur de l’analytique). Diplômé de McGill University et KU Leuven, il possède une vaste expérience chez SAS, occupant des postes clés en développement des affaires et en consulting depuis 1999, avant de devenir Vice President Marketing EMEA au sein de SAS Institute Benelux.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR

🚀 AXELEO recrute un(e) deeptech investment director et un(e) VC analyst, une offre à retrouver sur notre channel WHATSAPP Pour publier vos offres d’emploi sur FRENCHWEB.FR, cliquez ici