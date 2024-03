[SCALE] 30 millions d’euros pour QUANTUM SURGICAL et sa solution de traitement du cancer du foie

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

QUANTUM SURGICAL, une startup fondée par Bertin Nahum à Montpellier que nous présentions lors de sa création, annonce un nouveau financement auprès de de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui lui a accordé un prêt de 30 millions d’euros. Ce financement porte à 76 millions d’euros le total des investissements reçus depuis la création de l’entreprise.

QUANTUM SURGICAL se distingue dans le domaine de la robotique médicale en développant des solutions avant-gardistes pour le traitement du cancer du foie, l’une des pathologies les plus mortelles à l’échelle mondiale. Chaque année, cette maladie touche plus de 800 000 personnes, dont 8 000 nouveaux cas sont recensés en France.

Les approches traditionnelles telles que la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie sont désormais complétées par les technologies de pointe proposées par Quantum Surgical, ouvrant la voie à des traitements plus ciblés et moins invasifs.

La startup s’est fait connaître grâce à sa plateforme révolutionnaire, Epione, qui symbolise une avancée significative dans le traitement des cancers difficiles à opérer, notamment ceux de l’abdomen et des poumons. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de la robotique, Epione permet une ablation tumorale percutanée avec une précision accrue. Cette méthode, minimisant l’invasivité, implique l’insertion d’une ou plusieurs aiguilles à travers la peau pour cibler et détruire les tumeurs de manière directe, s’appuyant sur un logiciel d’aide à la décision et des technologies de réalité virtuelle pour guider l’intervention.